"Вышла вся мокрая": под Семенович сломался унитаз

"Вышла вся мокрая": под Семенович сломался унитаз
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица до сих пор вспоминает смешную историю

Звездная исполнительница и актриса Анна Семенович не очень долго горевала из-за новости о закрытии социальной сети Instagram. Хотя и успела закрыть свой профиль, чтобы оградиться от неприятных комментариев. Хотя звезда в довольно хорошем настроении – шутит и вспоминает всякие смешные истории.

Поклонникам Анна решила поведать об одном из самых смешных случаев, когда она работала солисткой в популярнейшей российской поп-группе "Блестящие". Впрочем, таковых историй нашлось на целый день рассказов. Однако Аня рассказала самую любимую.

Блондинка сразу предупредила всех, что человек она чистоплотный и в общественных туалетах ведет себя в пределах нормы – "не присаживается", а старается ни до чего не дотрагиваться. В одном городе Анна залезла в аэропорту на унитаз ногами. Да так прытко, что снесла керамику.

"Я его снесла, и из трубы полился фонтан холодной воды! Вышла вся мокрая из туалета, и его потом полдня чинили!" – вспомнила теледива свою давнюю историю.

До сих пор вокалистка не может забыть тот самый случай – вспоминает она его со смехом.

Не так давно звезда рассказала, что легла под нож за свою карьеру в кино и на сцене далеко не один раз, чтобы добиться великолепной внешности – буквально недавно она снова решила воспользоваться услугами хиррга и рассказала, что помогает ей добиться шикарных форм не только диета или физические упражнения, но и операции. К примеру, Анна длительное время боролась со вторым подбородком – ей его убрали хирурги с золотыми руками. Сейчас Аня выглядит на все сто.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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