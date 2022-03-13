Телеведущая находится в Арабских Эмиратах

За последние недели большое количество звезд покинуло территорию России. Многим из них приписывают эмиграцию в связи с началом спецоперации. Ведущая Ольга Бузова также улетела из страны, однако чтобы предотвратить появление слухов, сразу обозначила: она поехала отдыхать.

Певица улетела в Арабские Эмираты, откуда поделилась солнечной фотографией в купальнике. В своем блоге в Instagram Бузова сообщила, что ей необходимо вдохнуть морской воздух и постараться хотя бы на время выключить мозг.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новость об отдыхе певицы. Некоторые даже не поверили словам Бузовой:

"А мне кто нибудь скажет, от каких проблем постоянно наши звезды отдыхают и приходят в себя?", "Еще одна якобы на отдых срочно", "Тоже убежала", "Всем бы отдыха сейчас"

Однако преданные поклонники оценили внешний вид звезды и пожелали ей хорошего отдыха.



"Красивый купальник, красивая фигура", "Оля, так нравится ваша талия", "Красотка Ольга, хорошего отдыха", "Оленька, ты божественна"



Ранее Ольга Бузова резко осадила Макса Барских после его заявления о том, что он запрещает россиянам слушать его музыку. Ведущая напомнила украинскому певцу, что музыка должна оставаться вне политики, но если он так себя ведет, то на территории России нужно удалить все его песни.

