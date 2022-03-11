Бузова врезала охаявшему Россию украинскому певцу

Бузова врезала охаявшему Россию украинскому певцу
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Исполнительница обратилась к администраторам VK с просьбой удалить музыку недоброжелателя

Вот уже несколько дней пылают страсти вокруг украинского исполнителя Макса Барских, отказавшегося выступать в России с концертами и возвращать деньги за проданные билеты. Скандал дошел и до отечественного шоу-бизнеса – артист сделал достаточно громкое заявление.

Барских заявил, что вычеркивает Россию из "своей географии" – никогда не приедет и будет всячески ее игнорировать. В общем, оставил послание в духе Петра Порошенко, который процитировал  Михаила Лермонтова строками "Прощай, немытая Россия...". Но Макс пошел еще дальше: запретил слушать россиянам свою музыку и изъял каталоги собственных песен из цифрового пространства Российской Федерации. Дошло до того, что решение Барских прокомментировала Ольга Бузова.

Звезда в своем телеграм-канале заявила, что тут кто-то забывает про принцип "музыка – вне политики". Но если артисту действительно противно от того, что кто-то слушает в России его музыку, то нужно идти до конца, считает Ольга. Звезда обратилась к администраторам "ВКонтакте" с просьбой удалить все песни Барских и остальных коллег с Украины, кто испытывает к ее стране подобную ненависть.

"Лично я всегда была убеждена, что "музыка – вне политики". Это то, что сейчас необходимо людям…она должна лечить и вдохновлять, а не уничтожать, как это делаешь ты, Максим", – высказалась с горечью Ольга.

В конце звезда подписалась для поклонников "Ваша Леди бу" и призвала всех "множить любовь".

А недавно Ольга расстроилась, заявив, что столкнулась с угрозой расправы от неизвестных недоброжелателей – из-за ситуации с Украиной. Звезда заявила, что никто не заслуживает никакого хейта, равно как и разжигания национальной розни.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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