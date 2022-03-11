Лидер Незалежной призвал Брюссель делать больше для его страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решениями Евросоюза по членству Незалежной, и назвал их недостаточными. Свое неудовольствие экс-комик выразил в видеообращении по итогам вчерашней встречи лидеров ЕС во Франции.

"Кто говорил конкретно, кто нас поддерживал, а кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все-таки недостаточными для Украины, Европы и нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Нужно сильнее, это не то, чего мы ждем", – заявил Владимир Александрович.

Он указал европейским партнерам, что политики должны принимать такие решения, чтобы они совпадали с настроением их народов, а в Киеве о них хорошо осведомлены. По его данным, хоть цифры и разные, но большинство населения Старого света поддерживают украинцев – "не менее 60% за". А значит Украину хотят видеть частью Европы, подчеркнул лидер нации.

"ЕС должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины и для себя. Мы этого ждем", – резюмировал пан Зеленский.

Напомним, накануне в преддверии первого дня встречи президент Франции Эммануэль Макрон уже дал понять, что Незалежная в ближайшее время никоим образом не сможет получить статус кандидата в члены ЕС.

Ранее сегодня перед началом второго дня неформального европейского саммита глава Литвы Гитанас Науседа сообщил, что лидеры Евросоюза не смогли договориться по членству в организации Украины.

