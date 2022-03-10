Макрон отказал Украине в праве стать членом ЕС в ближайшее время

Макрон отказал Украине в праве стать членом ЕС в ближайшее время
Эмманюэль Макрон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Пятой Республики не видит шансов для Киева на фоне военного конфликта

В настоящее время не представляется возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз. Разочаровал киевский режим президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться нынешним вечером на саммите лидеров ЕС в Версале. Он напомнил, что официальные заявки подали сразу три страны – Грузия, Молдавия и Украина. Заметим, все эти бывшие советские республики имеют территориальные проблемы.

"В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам… Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", – цитирует РИА "Новости" французского лидера.

Одновременно он назвал несправедливым закрыть перед украинцами дверь в ЕС со словами "никогда".

"Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание", – витиевато заявил мусью Макрон.

Кроме того, он сообщил, что намерен позвонить президенту РФ Владимиру Путину в ближайшие 48 часов и указал о сегодняшнем разговоре с российским лидером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Мусью Макрон подчеркнул, что попытается добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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