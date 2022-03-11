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В Крыму отреагировали на принятый Владимиром Зеленским
закон о конфискации российской собственности на Украине. Политику напомнили,
что он сам владеет недвижимостью на полуострове.
Возглавляющий Общественную палату Александр Форманчук пригрозил Зеленскому и олигархам Незалежной ответкой – в Крыму так же могут национализировать их собственность.
"Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону", – подчеркнул он.
Форманчук предупредил, что если Зеленский не изменит свою политику, ответ от России последует непременно.
Напомним, квартиру жена украинского президента купила до того, как Крым вернулся в состав России. Задекларировал ее сам Зеленский.
В прошлом году СМИ сообщали, что апартаменты под Ялтой оценивают в 47,5 миллионов рублей. Ранее в Сети опубликовали фото квартиры Зеленского.
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