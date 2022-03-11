Украинский президент может лишиться апартаментов на полуострове

В Крыму отреагировали на принятый Владимиром Зеленским закон о конфискации российской собственности на Украине. Политику напомнили, что он сам владеет недвижимостью на полуострове.



Возглавляющий Общественную палату Александр Форманчук пригрозил Зеленскому и олигархам Незалежной ответкой – в Крыму так же могут национализировать их собственность.

"Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону", – подчеркнул он.

Форманчук предупредил, что если Зеленский не изменит свою политику, ответ от России последует непременно.

Напомним, квартиру жена украинского президента купила до того, как Крым вернулся в состав России. Задекларировал ее сам Зеленский.

В прошлом году СМИ сообщали, что апартаменты под Ялтой оценивают в 47,5 миллионов рублей. Ранее в Сети опубликовали фото квартиры Зеленского.