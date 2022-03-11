После разоружения нацбатов Незалежной достичь соглашения станет проще

Список требований России к Украине выглядит исчерпывающим, но вряд ли президенту Владимиру Зеленскому дадут оценить это трезвым взглядом и согласиться: его, как и всю страну, держат в заложниках. Такое мнение высказал писатель и политик Захар Прилепин.

Накануне украинские СМИ распространили перечень требований, утверждая, что именно этот список передала российская делегация на переговорах украинской стороне. История похожа на правду, поскольку украинские политики и раньше делились со СМИ непубличной информацией. В данном же случае "ультиматум" полностью согласуется с озвученными ранее Москвой целями спецоперации.

Всего в документе шесть пунктов: отказ от НАТО и нейтральный статус Украины; отмена законов, ущемляющих русский язык, и возвращение ему статуса второго государственного; признание Крыма российским; признание независимости ЛНР и ДНР; денацификация, т.е. запрет националистических объединений; демилитаризация, т.е. отказ от наступательного оружия, перечисляет Общественная служба новостей.

Комментируя этот список, Захар Прилепин пишет, что "в этом списке все есть". Но самое важное – это разоружить нацбаты. Без "озверевших" националистов достичь соглашения станет проще.

"Тысяч 35 отморозков держат 35 млн населения в заложниках. А не только те 3,5 млн что не могут выехать из городов. Всю страну",

– пояснил Прилепин в своем телеграм-канале. По его мнению, Украина готова отказаться от "малоумков со свастикой", но ей этого уже не позволяют. И Зеленский может не согласиться на эти требования из страха, что "его убьют свои же".

В четверг, 10 марта, в Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины. По словам Сергея Лаврова, прогресса не произошло. Военная спецоперация по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины продолжается.