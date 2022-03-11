Путин призвал украинских военных сложить оружие

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале на Донбассе специальной операции. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. "Утро" следит за событиями в режиме онлайн.

8:27 В Крыму напомнили, что у Зеленского есть квартира на полуострове. И пригрозили конфискацией имущества, если Киев продолжит русофобскую политику в угоду Западу.

8:08 Байден сегодня выступит с предложением разорвать нормальные торговые отношения с Россией.

11 марта

21:48 Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять войска на Украину, даже если там будет применяться неконвенциональное оружие, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

21:27 Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки переносных зенитных ракетных комплексов, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

20:38 Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали.

19:30 В Минобороны назвали "авиаудар" по больнице в Мариуполе срежиссированной провокацией.

18:32 В МИД назвали заявления об обстрелах Россией подстанций питания Чернобыльской АЭС фейком и ложью.

17:56 Президент Владимир Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР.

16:58 Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка.

16:10 В ДНР заявили о предотвращении теракта и задержании готовившего его гражданина Украины.

15:17 Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР

13:00 Переговоры Лаврова и Кулебы в Турции завершились. По словам украинской стороны, прогресса достичь не удалось.

11:20 В Анталье началась трехсторонняя встреча глав МИД России, Украины и Турции.

10:46 Минобороны РФ утверждает, что в американских лабораториях на Украине велось изучение "коронавируса летучих мышей". Об этом свидетельствует документы о работе тайных организаций.

10:34 Россия официально вышла из Совета Европы.

10:23 В Крыму утверждают, что на переговорах между Россией и Украиной присутствовал шпион США.

8:10 ЕС не собирается принимать Украину в свои ряды. Об этом сообщают иностранные СМИ.

10 марта

21:42 Штаб обороны ДНР: националисты планируют уничтожить священнослужителей монастыря в селе Никольское Волновахского района.

21:17 Минобороны: украинские националисты готовят провокацию с использованием отравляющих веществ. В рамках реализации жесткого плана радикалы завезли около 80 тонн аммиака в поселок под Харьковом.

20:38 Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах – Минобороны.

20:10 Националисты нанесли удар по объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

19:35 Минобороны: Киев разрешил националистам применять оружие против пытающихся бежать в Россию

18:40 Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору.

17:10 Войска ДНР и ЛНР, а также ВС России освободили еще восемь населенных пунктов. Речь идет о Тошковке, Грачево, Сигнальном, Тарамчуке, Еленове, Трудовом, Красной Поляне и Степном.

16:15 Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке.

15:50 Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР 10 марта.

15:18 Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, осуществлять боевые действия на территории украинского государства, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

11:21 В Луганске прогремел мощный взрыв.

9:32 Российские военные опубликовали секретные документы ВСУ, в которых описан план операции Киева на Донбассе.

8:30 Украинские власти согласны на нейтральный статус страны при одном условии, пишут украинские СМИ.

9 марта

17:52 Украинские силовики разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь. Отступая, военные обстреляли поселок минами, что привело к серьезным разрушениям.

17:21 Минобороны сообщило о доставке на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза.

16:28 ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 12 мин по Александровке в пригороде Донецка.



16:06 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ республики занял населенный пункт Украины. Задача выполнена без потерь, бойцы заняли еще одну бывшую дислокацию противника. При проведении спецоперации не пострадал ни один мирный житель

15:30 "Зеленый коридор" из Сум действует, на трассе ситуация спокойная. По словам главы областной военной администрации, формируются колонны для дальнейшей эвакуации.

15:20 Силы ДНР контролируют участок трассы от Волновахи до окраин Мариуполя. Движение гражданского транспорта по этой дороге пока что запрещено. До главного въезда в Мариуполь – чуть меньше десяти километров.

13:51 ВСУ обстреляли Горловку с поселком Гольмовский в ДНР. Украинские войска выпустили десять мин снарядом 120 миллиметров, сообщили в СЦКК.

12:57 В Народной милиции ДНР сообщили, что боевики блокируют эвакуацию мирного населения из Мариуполя и Волновахи.

12:56 Тем временем в Сумах началась эвакуация. На кадрах показаны иностранные студенты, которые уже сидят в автобусах, ожидая отправки.

11:41 С 10 утра армией РФ объявлен режим тишины для выхода мирного населения из некоторых украинских городов. Открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

11:39 По данным Минобороны, 7 марта российские вооруженные силы уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира. Объект выведен из строя.

11:30 По словам главы российской делегации Владимира Мединского, РФ подготовила порядка 400 автобусов для эвакуации людей по гуманитарным коридорам из окруженных городов. Однако население не выпускают.

10:10 Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР.

8 марта

17:09 Украинские представители прибыли в Беловежскую пущу.

17:00 Депутат Рады Кива посоветовал Зеленскому передать власть Януковичу. Это, по словам парламентария, единственный выход для действующего украинского президента избежать "физического устранения".

16:43 Российская сторона все еще ждет украинскую делегацию. Мединский отметил, что подобные задержки уже стали "дипломатической традицией" Киева.

15:00 По данным на час дня украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гумкоридоров – Минобороны России.

13:58 Правительство утвердило список недружественных России стран. В их числе – члены Евросоюза, США и ряд других. Полный список можно увидеть на официальном сайте.

13:00 Зеленский опубликовал новое обращение в своем телеграм-канале. Украинский лидер призвал ввести новые санкции против России. Зеленский ратует за "бойкот импорта в Россию", а также отказ от нефти и нефтепродуктов из нашей страны.

12:00 Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с украинской стороной, пишут СМИ. Это будет уже третья встреча представителей двух стран.

11:58 Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Киевские власти настаивают на гуманитарных коридорах с выходом на территорию Украины.

11:50 Минобороны опубликовало кадры с российскими танками в Киевской области.

10:20 Луганскую нефтебазу обстреляли украинские националисты. Над Луганском – столб дыма, нефтебаза в огне, горят тонны топлива. После ракетного удара СК РФ завел уголовное дело.

9:36 Путин прислушался к просьбе Макрона. 7 марта с 10 утра наши военные объявят режим тишины и откроют гуманитарные коридоры. При этом российская сторона предупредила украинскую: "все попытки (…) очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны".

7 марта



15:10 Путин назвал Эрдогану условие прекращения спецоперации на Украине во время телефонных переговоров.

11:30 Российским военным удалось уничтожить военный аэродром, 10 самолетов и вертолетов ВС Украины, а также взять под контроль пять населенных пунктов.

6 марта



21:33 Глава ДНР Пушилин заявил, что киевский режим в агонии доживает свои последние дни. При этом он признал, что обстановка в Донбассе еще остается тяжелой. "Выгрызаем каждый метр нашей земли, успехов много", – сказал лидер Донецкой народной республики.



21:29 Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Краткий рабочий визит главы израильского кабмина состоялся по взаимной договоренности. На встрече "обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте спецоперации" ВС России по защите ДНР и ЛНР.



19:49 Президент Украины Зеленский заявил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре. Эрдоган сообщил об этом Путину, рассказал представитель главы Турции.



19:33 Из-за нежелания киевского режима повлиять на националистов или продлить "режим тишины" российские военные с 18:00 возобновили наступательные действия на Украине, уведомили в оборонном ведомстве РФ.



19:31 По данным Минобороны РФ за 5 марта следующие итоги спецоперации: в воздушном бою в районе Житомира сегодня сбиты 4 украинских самолета Су-27, в районе Нежина средствами ПВО сбит Су-25, войсками ПВО уничтожены вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотник "Байрактар ТБ-2".



19:21 ВС России взяли под полный контроль военную базу ВСУ около села Раденьск Херсонской области с большим количеством вооружений.

"Украинские солдаты покидали позиции, бросая технику, вооружение и боеприпасы, среди них украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты", сообщает телеграм-канал "Смотри".

На базе могло размещаться около четырех тысяч военнослужащих. Куда они все делись, неизвестно.



19:12 По некоторым данным, третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться уже 7 марта, в понедельник.

16:39 Москва будет рассматривать любые попытки других государств установления бесполетной зоны над Незалежной как участие в военных действиях, указал Путин на сегодняшней встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.



16:34 Путин заявил, что в спецоперации на Украине ВС РФ не планирует задействовать тех, кого привлекают на сборы. "Ни срочники, ни резервисты не участвуют, и таких планов у нас нет", – подчеркнул глава государства. Он еще раз повторил ключевое требование Кремля к киевскому режиму – это демилитаризация Украины.



16:20 Президент РФ Владимир Путин пояснил, что ядерные силы России переведены в особый режим после заявления главы МИД Британии Лиз Трасс. Об этом лидер нации сообщил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. По его словам, Москва восприняла как сигнал то, что она "ляпнула" о вовлечении в конфликт сил НАТО.



15:33 В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов. До этого в ДНР сообщили, что боевики из националистического батальона "Азов" (запрещен в России) подорвали дом в городе, под завалами здания оказались 200 человек.

11:06 Армия России уничтожила склад оружия в Житомире. Об этом сообщает Минобороны.

9:30 Российская сторона объявила о режиме тишины на Украине с 10:00 мск. В это время начнется эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи.

8:55 Украинские войска утром обстреляли Донецк. Как сообщают представители ДНР, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

5 марта

21:37 На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя опроверг заявления Запада и украинских политиков о том, что ВС РФ обстреляли Запорожскую АЭС. Он назвал подобные утверждения ложью и частью кампании по дезинформации, направленной против нашей страны.

21:27 ЕС не будет просить президента Незалежной Владимира Зеленского покинуть Киев, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



20:23 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем и рассказал о причинах принятия Москвой решения по проведению спецоперации на Украине. Министр подчеркнул, что ВС России не угрожают мирному населению, не обстреливают гражданские объекты, соблюдают требования гуманитарного права.



18:57 Украинский депутат Кива подтвердил ранее прозвучавшее заявление Володина о том, что Зеленский скрывается в Польше.

17:26 Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Владимира Зеленского. Также он сообщил, что третий раунд переговоров между РФ и Незалежной могут состояться в субботу или воскресенье, т.е. 5 или 6 марта.



16:41 Москва и Киев договорились о ведении переговоров в закрытом режиме, чтобы "хоть как-то двигаться", заявил представитель украинской делегации.

15:00 Российская сторона считает, что переговоры с Украиной должны вестись в условиях тишины – необходимо избегать утечки информации. Также в Кремле опровергли слухи, что Москва якобы отказалась от денацификации на переговорах с Киевом, о чем ранее заявляли некоторые источники.

14:46 Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками.

14:20 Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР.

14:03 Украинские националисты не дают жителям выехать из Мариуполя

13:35 В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров

12:40 В Минобороны РФ подчеркнули, что чудовищная провокация на АЭС подтвердила утрату Зеленским контроля на Украине. В ночь на 4 марта украинские диверсанты хотели устроить аварию на ядерном объекте и вызвать выброс радиоактивных веществ.



11:55 Минобороны: украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС.

11:27 Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что план нападения Киева на Донбасс готовился с США.

10:58 Украинские силовики разгромили штаб вышедших из-под контроля националистов.

10:25 Представители ДНР: ВСУ обстреляли окраины Горловки.

09:40 Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС. Об этом сообщает военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.



08:25 Украинские силовики выпустили по Докучаевску десять ракет "Град" и 14 мин калибром 120 миллиметров

07:50 Госслужба Украины по ЧС: возникший ночью в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС пожар ликвидирован.



21:32 Соединенные Штаты не намерены создавать над территорией Украины бесполетную зону – это может привести к открытому боестолкновениию с Россией. Вашингтон желает избежать подобного развития ситуации, заявили в пресс-службе Белого дома.

21:10 Россия и Украина продолжат переговоры в начале следующей недели в Белоруссии, сообщил Подоляк.

20:39 Москва и Киев договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации людей, а также доставки продуктов питания и лекарств. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

20:38 Переговоры РФ и Украины завершились. Анонсирован третий раунд.

20:16 Президент посмертно присвоил звание Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову, уроженцу Дагестана. Он погиб в ходе спецоперации.

20:15 Путин заявил, что спецоперация на Украине идет строго по плану.

20:14 Членам семей погибших военнослужащих выплатят более 7 миллионов рублей.

20:13 Раненые на Украине российские военные получат выплату в 3 миллиона рублей, заявил президент.

19:57 Российских военных, задействованных в спецоперации, Путин назвал настоящими героями.

19:56 Глава РФ подчеркнул, что русские и украинцы – это один народ.

19:52 Путин проводит совещание с членами Совбеза.

19:38 Журналисты отмечают, что Зеленский очень плохо выглядит и странно себя ведет. Поводом для обсуждения стала его последняя пресс-конференция, кадры которой уже распространились в соцсетях. На видео президент Украины призывает главу РФ сесть с ним за стол переговоров. При этом у Зеленского заплетается язык.

19:16 "Запад не просто пытается обнести Рос­сию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства", – директор СВР Сергей Нарышкин.

17:51 Второй раунд переговоров начался – МИД Белоруссии.

17:50 В МИД РФ заявили, что Москва готова к переговорам с Киевом, чтобы предотвратить продолжение кровопролития.

17:11 Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов сообщил о захвате крупнейшей на Украине военной базы. "Разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления", – сказал росгвардеец, не уточнив место базирования и номер части базы ВСУ. На ее территории обнаружено огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции и бронетехники: семь танков, 12 БТР, ТИГРы, артиллерийские установки.



16:49 Украинская делегация прибыла к месту переговоров с представителями РФ.

15:57 Путин в третий раз за последние дни переговорил по телефону с Макроном. Президент РФ заявил французскому лидеру, что задачи спецоперации на Украине в любом случае будут выполнены.

15:00 Украинская делегация направляется к месту встречи с российской стороной. В Киеве также уточнили, что программой минимум предметом обсуждения станет открытие и обеспечение гуманитарных коридоров. Далее стороны будут вести диалог по обстоятельствам.

14:47 Специалисты Международного уголовного суда отправились на Украину для расследования возможных военных преступлений.

14:05 Стало известно время и дата второго раунда переговоров Москва-Киев.

13:43 МИД ЛНР: Народная милиция освободила еще шесть населенных пунктов. Речь идет о Епифановке, Степном Яре, Гавриловке, Андреевке, Кременной, Торском.

13:30 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Германия предоставит новую партию оружия украинским силовикам.

13:10 Сергей Лавров: Россия продолжит операцию на Украине до победного конца, чтобы уничтожить угрожающую инфрастуктуру.

12:44 За восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей заявил Сергей Лавров.

11:40 В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5.

10:59 На Украине сообщили о возгорании резервуаров с топливом в Чернигове. Утверждается, что в нефтебазу попал снаряд.

10:15 За время операции ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины – МО РФ.

09:55 Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта. Речь идет о Чистополье, Новополтавке и Жовтневом.

09:37 В Минобороны сообщили, что ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве, жертв и разрушений нет

08:35 ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР. Повреждено здание котельной. К счастью, жертв и пострадавших нет.

08:15 В Пентагоне озвучили условие начала войны с Россией из-за Украины. Ведение бесполетной зоны над Незалежной могло бы спровоцировать прямой конфликт.

21:50 В Минобороны РФ сообщили, что создадут штаб по гуманитарному реагированию. Цель – гуманитарная помощь жителям ЛДНР и Украины.

21:13 США объявили о полных блокирующих санкциях против предприятий оборонного сектора в России. Речь идет о 22 предприятиях. В их числе – производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники. Санкции ввели также и против Белоруссии.

19:53 По данным Минобороны, "среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения". Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Потери среди различных силовых структур Украины составили более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. В плену оказались 572 человека.



19:35 Россия нашла взаимопонимание с Украиной по ряду предложений, сообщил Мединский.



19:30 По словам Мединского, место переговоров было согласовано как российской, так и украинской сторонами, поскольку эту удобно для обеих делегаций. "Брест – хороший аэропорт. Украинской стороне ближе к польской границе, т.к. они заезжают оттуда", – уточнил наш представитель.



19:27 Мединский сообщил, что российская делегация прибыла в том же составе. Украинская сторона выдвинулась из Киева – ожидается, что участники переговоров прибудут завтра утром.

19:07 Смысл требований России – не в капитуляции Украины, заявил глава МИД РФ. Москва предлагает Киеву договариваться.

19:05 Между тем Лавров сообщил, что в Киеве пока не подтвердили проведение второго раунда переговоров.

19:00 Наша делегация прибывает к месту переговоров с украинской стороной. Встреча должна пройти в Беловежской пуще.

18:53 Нацбанк Украины объявил, что карты, выпущенные банками России и Белоруссии, не работают на территории Незалежной.

18:51 Байден высказался о Зеленском. Президент США заявил, что украинский лидер должен решить сам, оставаться ли ему в своей стране.

18:23 США тем временем пригрозили перехватами над страной российских самолетов и задержаниями экипажей

17:15 Белорусские СМИ сообщают, что российская делегация выехала к месту встречи с представителями Украины.

16:49 По данным Народной милиции ДНР, ВСУ удерживают в плену 60 человек в школе №34 города Мариуполь. Более половины из них – женщины и дети. Вместе с тем на территори завода "Азов-Сталь" украинские силы намерены совершить подрыв цехов, в которых находятся мирные жители, чтобы обвинить РФ в уничтожении гражданского населения и объектов инфраструктуры.

15:58 Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил возникновения инцидентов с НАТО или провокаций, кроме того в Москве обеспокоены обещаниями стран-участниц альянса поставлять и дальше оружие Украине. А в настоящих условиях это "очень опасно".



15:45 Санкции против России будут иметь негативные последствия для экономики Евросоюза. Об этом заявили в Еврокомиссии. Главные проблемы – разгон инфляции и высокие цены на энергоносители.

15:07 Второй раунд переговоров между РФ и Украиной запланирован на вечер среды, 2 марта. Об этом сообщил экс- главы офиса президента Украины Алексей Арестович.



13:55 Мэр Львова: прибывшие мужчины от 18 до 60 лет должны в течение суток встать на военучет.

13:47 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов".

13:15 Живущие на Украине граждане Китая рассказали, что сталкиваются с агрессией в свой адрес.

12:40 Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Сергей Лавров.

12:24 СМИ: первые иностранные наемники прибыли на Украину для участия в боевых действиях.

12:00 Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине. Видео размещено в телеграм-канале РИА "Новости".

10:00 Российские вооруженные силы и донбасские войска взяли под полный контроль украинский город Херсон и блокировали Мариуполь.

09:15 На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных

07:30 В прессе появилась информация о японских добровольцах, готовых воевать за Украину. Около 70 человек готовы отправиться в Незалежную.

21:35 ЛНР заявила о повреждении 14 домов в Луганске из-за обстрелов.

20:45 В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север".

20:00 Подразделения и техника ДНР заняли позиции на Мариупольском направлении.

19:09 Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных. Силовики не гнушаются мародерством.

18:10 Украинские СМИ утверждают, что ракета попала в телевышку в Киеве.

16:53 Минобороны пообещало сровнять с землей центр психологических атак в Киеве.

16:20 Украинской армии заблокирован выход Азовскому морю – главное оборонное ведомство РФ.

16:03 Минобороны России: войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции.

15:33 Лидер Незалежной Владимир Зеленский объявил, что все крупные города Украины заблокированы.

15:02 Шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что накачивающую ВСУ оружием Европу захватил "русофобский угар".

12:50 Все наблюдатели СММ ОБСЕ покинули территорию ДНР и выехали в Россию.

10:36 В ДНР заявили, что украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом.

8:20 Постпред РФ в ООН назвал условие применения ядерного оружия на Украине.

1 марта

21:50 Из-за ситуации на Украине Евросоюз ввел санкции против Дмитрия Пескова.

21:40 Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике. Кадры опубликованы в телеграм-канале РИА "Новости".

21:17 Минобороны: ВКС уничтожили шесть колонн бронетехники Украины.

20:40 ВЦИОМ: 68% россиян скорее поддерживают решение о спецоперации по демилитаризации Украины.

20:20 Глава ДНР Денис Пушилин: украинские военные продолжают обстрелы с еще большим остервенением.

19:14 В Белоруссии завершились переговоры России и Украины. Главное – в нашем материале.

16:40 Россия нанесла ответный удар по перегородившей небо Европе. Москва решила в качестве ответной меры запретить странам Евросоюза выполнение полетов над нашей территорией для авиакомпаний нескольких десятков государств.

16:04 В офисе Зеленского рассказали о наглых требованиях Киева на переговорах с Москвой.

15:40 Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра

13:16 Переговоры между Киевом и Москвой стартовали в Белоруссии. Изначально они были назначены на 12:00.

10:23 Россия контролирует все воздушное пространство Украины, заявили в Минобороны РФ.

9:34 Глава ДНР Пушилин объявил о приостановке мобилизационной кампании в республике.

8:25 Украинская делегация прибила в Белоруссию для переговоров с Россией.

28 Февраля



18:37 Переговоры Москвы и Киева пройдут на КПП Александровка – Вильча.

18:15 Представители ДНР: украинские войска повредили хлебокомбинат

17:50 Североатлантический альянс принял решение нарастить поставки оружия Украине.

17:30 Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства попадания украинского снаряда в Ростовскую область. По некоторым данным, в слободе Кудиновка в 20 километрах от российско-украинской границы разорвался снаряд. Никто не пострадал.

17:10 В Луганск массово прибывают беженцы с оккупированных украинскими силовиками территорий.

17:02 Словакия решила направить на Украину системы ПВО.

16:45 Фуры с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область.

16:38 В Минобороны заявили о применении Вооруженными силами Украины запрещенных фосфорных боеприпасов.

16:15 Владимир Путин отдал приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

16:00 Силовики Незалежной обстреляли Александровку запрещенными минами, сообщили в ДНР.

15:20 Украинские делегаты решились приехать на переговоры с Россией.

14:40 Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе.

14:20 Европа практически полностью перегородила небо для России



13:10 Власти Украины освобождают заключенных для участия в боевых действиях

13:02 МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева.

12:25 В ДНР сообщили об обстреле Докучаевска украинскими силовиками.

11:40 Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что США являются единственным выгодополучателем от ситуации вокруг Украины. Таким кровавым образом Вашингтон борется с конкурентами – Россией и Китаем.

11:20 Мирная жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ.

10:49 Украинские силовики перебрасывают дивизион "Градов" в Артемовск. Такую информацию обнародовали представители ДНР.

10:37 Представители ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У", принадлежащих Вооруженным силам Незалежной.

09:14 В Харьковской области бойцы зенитно-ракетного полка заявили о нежелании воевать за киевские власти и добровольно сложили оружие.



09:06 Минобороны Российской Федерации заявило о блокировке Херсона и Бердянска.

27 февраля 2022



19:10 Российские военные прорвали дамбу, блокирующую поступление пресной воды в Крым.

18:30 В Минобороны России, что после отказа Киевом от переговоров российским войскам был отдан приказ наступать на всех направлениях.

17:40 Польша предложила немедлено принять Украину в ЕС.

16:00 В Кремле сообщили, что украинская сторона отказалась от переговоров. В Офисе Зеленского информацию подтвердили, отметив, что Москва выставила "слишком нагловатые" условия.

14:15 Володин заявил, что президент Украины Зеленский покинул Киев.

14:08 Семь стран объявили о закрытии неба для российских самолетов.

13:00 В соцсетях появилось видео из Мелитополя, где, по неподтвержденной информации, российские военные установили собственный флаг на здание полиции.

12:01 По сообщению Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар "Градами" по жилым кварталам города Старобельск. В результате разрушились жилые дома, есть погибшие.

11:00 Франция послала на Украину военную технику и вооружение. Зеленский во время беседы с Макроном заявил, что вопрос о принятии Незалежной в ЕС нужно решить раз и навсегда.

10:30 Ночью десантные войска высадились в Мелитополе – украинские ВСУ сопротивления не оказали. Подробности о всех событиях к утру – в материале.

26 февраля 2022

22:12 – Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо: Рим лишит государственных наград всех членов правительства России из-за спецоперации на территории Незалежной.

21:52 – Представитель ДНР: украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое.

21:40 – Организация Объединенных Наций решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места.



21:20 – Представитель ДНР: украинские силовики обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами.



21:10 - Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены.

20:40 – в Донецке прогремел взрыв.

20:35 – ДНР: украинские силовики обстреляли Докучаевск из системы "Град".

20:20 - Североатлантический альянс призвал Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе.

20:00 – Народная милиции ДНР: число жертв обстрелов в республике возросло до четырех человек.

19:55 – Власти Одессы ввели комендантский час в городе с 23:00 до 5:00.

19:20 – из-за введенных Европой ограничений S7 отменила рейсы в Европу.

19:05 – в ДНР сообщили, что при обстреле со стороны украинских силовиков повреждены школы и детская площадка.



18:30 – Россия исключена из Совета Европы.



17:50 – Президент России предложил украинским военным взять власть в свои руки и начать переговоры с Москвой.

17:27 – В ЛНР подчеркнули, что сдавшихся украинских военных отпустят к семьям.

17:15 -Евросоюз анонсировал введение "самого жесткого в истории" пакета санкций против России.

17:05 В МИД РФ подчеркнули, что специальная операция России не угрожает мирным жителям Украины.

17:00 – Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

16:55Польши призывает западные страны поставлять на Украину больше оружия.

16:40 – СМИ сообщили о планах Евросоюза заморозить "активы" Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за спецоперации на Украине.

16:30 - Польша с закрывает свое небо для российских авиакомпаний.

16:00 – Главнокомандующий РФ готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской.

15:40 – Украинские войска заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику.

15:25 – Минобороны России: российские бойцы обеспечили блокирование Киева с запада.

15:04 - Постпредство Евросоюза эвакуировано из Киева в Молдавию

14.24 – В телеграм-канале Зеленского опубликовано новое видеообращение. В нем глава Украины упрекает европейцев за то, что они недостаточно помогают Киеву.

14:01 СМИ сообщают, что из киевского аэропорта Жуляны вылетел самолет. Ранее стало известно, что Зеленский не выходит на связь.

13:33 Лавров заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину.

13:31 Пескову задали вопрос, признает ли Кремль Зеленского президентом Украины. Пресс-секретарь главы РФ ответил утвердительно.

"Да, конечно, Зеленский – президент Украины".



13:18 Лавров обвинил Зеленского во вранье. По словам главы МИД РФ, президент Украины лукавит, когда выражает готовность обсуждать нейтралитет страны.

12:47 В Донецке загорелась нефтебаза на фоне обстрелов украинской стороны.

12:44 Лавров заявил, что цель спецоперации – дать украинцам свободно определять свое будущее самими и освободить их от гнета нацификации.

12:00 Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля проведет в Москве переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

11:42 Россия на фоне санкций ограничила использование своего воздушного пространства британскими самолетами. Речь идет и о транзитных полетах.

11:34 В офисе Зеленского заявили, что он остается в Киеве.

11:27 Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России.

11:09 Всех сдавшихся украинских военных отпустят домой после того, как обстановка в районе боев стабилизируется, заявили в военном ведомстве РФ.

11:05 В ходе спецоперации российские военные уничтожили 18 украинских танков и других боевых машин, 5 боевых катеров. 11 военных аэродромов Украины выведены из строя, сообщили в Минобороны.

11:03 Территория в районе Чернобыльской АЭС полностью контролируют российские войска, заявили в Минобороны РФ.

10:50 Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о мерах по восстановлению экономики. На освобожденных территориях отменят либо снизят налоги и введут льготные кредиты.

10:40 Во всех школах в Крыму 25 февраля отменили занятия.

10:22 В Горловке сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы. Глава администрации Иван Приходько заявил, что при обстреле ВСУ погибло двое учителей.

9:53 Жители Харькова в соцсетях выкладывают видео – люди напуганы тем, что украинские военные разворачивают РСЗО под прикрытием жилых кварталов.

9:20 Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением восстановить ж/д сообщение между Украиной и Крымом.

"Транспортная блокада полуострова должна быть снята".



9:18 Турки отказались закрывать для военных кораблей РФ проливы. Ранее об этом просил Зеленский. Турецкий МИД заявил, что не может отнять у России права вернуть корабли на базу.

8:58 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что спецоперация России – единственный способ остановить братоубийственную войну, которую развязал Киев.

"Нам просто не оставили другого выбора".



8:35 Нацбанк Украины запретил операции с российским рублем.

8:15 Сирены работают и в Киеве, судя по видео в соцсетях.

8:01 Во Львове включили сирены воздушной тревоги.

7:24 Макрон созвонился с Путиным и передал ему просьбу Зеленского о переговорах. Последние новости Украины и России за ночь подробно - в нашем материале.

24 февраля 2022

20:31 Зеленский на русском языке обратился к народу России.

18:21 Украина запросила экстренную медицинскую помощь у Евросоюза.

16:37 Макрон заявил, что санкции против России затронут военную, экономическую и энергетические сферы.

16:02 Украинские пограничники начали переходить на сторону России.

15:30 На Украине упал транспортный военный самолет. Есть погибшие.

15:25 Украинские дипломаты начали эвакуацию из Москвы после разрыва дипотношений между Украиной и Россией.

15:01 НАТО решили привести в действие план по обороне. Дополнительные силы реагирования будут размещены во всех странах альянса до тех пор, пока обострение на Украине не снизится.

14:54 В Кремле уточнили цель военной спецоперации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не намерена захватывать страну и не стремится к смене власти. Целью российской стороны является демилитаризация.

13:37 Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

13:05 В Госдуме РФ тем временем предрекают скорое бегство Зеленского из страны. Время политика прошло, заявила российская сторона.

12:34 Зеленский призвал россиян выйти на улицы и протестовать против войны с Украиной. И тут же сравнил Россию с фашистской Германией.

12:32 Зеленский объявил о разрыве дипломатических связей Украины и России.

12:31 Зеленский на брифинге заявил, что ВСУ ведут тяжелые бои. Он добавил, что Россия несет потери и пообещал, что их будет еще больше.

12:26 Белоруссия в ближайшее время может признать независимость ЛДНР, заявил Лукашенко. Этот вопрос обсуждается в Минске.

"Сделаем так, как будет нужно и нам, и России".



12:14 Лукашенко заявил, что украинского министра обороны предупредили о подготовке военной спецоперации. Киев мог связаться с Москвой и предотвратить ее начало. Однако никто этого не сделал. Лукашенко назвал главу Минобороны Украины мерзавцем.

12:12 Российский Минтранс заявил, что всех желающих могут оперативно эвакуировать с юга России. Напомним, сейчас закрыт ряд аэропортов – в Геленджике, Сочи, Ставрополе и др. Вывезти людей есть возможность поездами и автобусами.

11:31 Лукашенко отреагировал на сообщения украинской стороны об участии белорусских военных в спецоперации. Эта информация не соответствует действительности, заявил глава республики.

11:13 С экстренным обращением выступил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он воззвал к украинцам.

"Звоните своим близким с оружием в руках, пусть они сложат оружие. Тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть родных. Чем больше они будут сопротивляться, тем больше у них будет потерь"

Гражданским, которые живут на временно подконтрольных ВСУ территориях Луганской и Донецкой областей, ничего не угрожает, добавил Басурин.

10:46 Судоходство в Керченском проливе на время приостановили. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на крымский Совмин.

10:44 Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация скоро завершится.

"...города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены",

– цитирует РИА Новости.



10:42 Пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты.

10:14 Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал новое обращение и анонсировал создание "антипутинской коалиции". Он обвинил президента РФ в развязывании войны.

10:12 Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева.

9:46 Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирает срочное военное совещание. Об этом пишут белорусские СМИ.

9:43 Погранслужба Украины показала видео с вводом российских войск со стороны Крыма. Ранее Минобороны сообщало, что пограничники не оказывают сопротивления.

9:40 Посольство Украины в Москве прекратило работу. Сегодня и в ближайшие дни приема не будет, сообщают СМИ.

9:34 Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, пишет РИА Новости.

9:16 Рада одобрила введение военного положения на Украине.

9:05 В Минобороны РФ заявили, что украинские средства ПВО подавлены. Пограничники Украины не оказывают сопротивления российской армии.

8:29 Поддержку российским военным оказывают Вооруженные Силы Белоруссии. Об этом заявила Погранслужба Украины.

8:15 Жители Красноперекопского района Крыма, который граничит с Украиной, массово едут в сторону Симферополя, пишут СМИ. На дорогах – огромные пробки.

8:13 Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается развязывать войну с Украиной. Целью Москвы является защита ЛДНР.

8:06 В Сети появляются кадры из Белгорода. Местные жители сообщили о нескольких взрывах. Снаряды, как пишет телеграм-канал SHOT, летят со стороны Украины. В результате одного из взрывов пострадал человек.

В соцсетях опубликовано видео, где видна воронка от снаряда.

8:10 В Киеве включили сирены гражданской обороны.

8:00 Зарубежные СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Вместе с тем кадры трансляции NBC не подтверждают эту информацию.

7:51 В ряде городов на юге России аэропорты не будут работать до полуночи. Речь идет о Сочи, Анапе, Краснодаре, Ставпрополе и др.

7:50 Зеленский заявил, что поговорил с Байденом. Вашингтон, по его словам, готовит международную помощь.

7:45 Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Видеообращение к народу опубликовано в его телеграм-канале.

7:42 Воздушное пространство Украины закрыто полностью.

7:40 Российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в Минобороны РФ. Мирным жителям ничего не угрожает. Из строя ВС РФ выводят объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.

7:36 Украинские СМИ пишут о высадке десанта РФ в Мариуполе и Одессе. По военным объектам, как утверждает "Интерфакс Украина", наносят ракетные удары.

7:35 США с союзниками анонсировали введение полномасштабных санкций против России 24 февраля.

7:34 Сообщается, что Россия закрыла для гражданских лайнеров небо у украинских границ. Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены.

7:30 Украинские издания пишут, что в нескольких городах слышны взрывы. Среди них – Одесса и Харьков. СМИ Незалежной называют происходящее "вторжением".

7:29 СМИ сообщают, что жители украинской столицы покидают город. В Сети очевидцы публикуют кадры – из Киева уезжает большое число автомобилей.

7:27 На действия России отреагировали в США. Глава государства Джо Байден готовит обращение к американцам. Президент заявил, что Москва ответит за спецоперацию.

7:23 Цель спецоперации – защитить людей, которые подвергаются издевательствам Киева, объявила российская сторона.

"...мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей",

– заявил Путин в обращении к нации.