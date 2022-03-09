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Мощный взрыв произошел в центре Луганска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.
Сообщается, что громкий звук был слышен по всей республике. Что именно произошло на данный момент не сообщается. Официального подтверждения инцидента также нет.
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