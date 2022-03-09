В Луганске прогремел мощный взрыв

Что стало причиной - неизвестно

Мощный взрыв произошел в центре Луганска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что громкий звук был слышен по всей республике. Что именно произошло на данный момент не сообщается. Официального подтверждения инцидента также нет.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Запад выбрал Чернобыль местом начала третьей мировой войны – эксперт

Иностранные кураторы развернули широкую деятельность на Чернобыльской АЭС

"Составьте завещание": Госдеп США дал рекомендации по посещению Украины

Граждан попросили сдать образцы ДНК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей