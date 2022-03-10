США заслали своего человека на переговоры России и Украины – Умеров

США заслали своего человека на переговоры России и Украины – Умеров
Фото: Belarusian Foreign Ministry / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Вашингтон заинтересован в затягивании военной операции в Восточной Европе

В состав делегации Киева на переговорах с Москвой входит человек, задача которого – оперативно обо всем информировать американцев и максимально затягивать переговорный процесс. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Речь о депутате Верховной рады Украины Рустеме Умерове. Он присутствовал на всех трех раундах российско-украинских переговоров в Белоруссии. Многие задавались вопросам, с какой стати его включили в делегацию, ведь у него нет ни дипломатического, ни военного опыта: прежде он работал в компании-операторе мобильной связи, затем занимался крымско-татарским вопросом. Его однофамилец Эйваз Умеров объяснил причину:

"Есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом",

– цитирует главу автономии РИА "Новости".

По его словам, именно Эйваз Умеров был одним из главных организаторов блокады Крыма и сподвижником лидера запрещенной экстремистской организации "Меджлис" Мустафы Джемилева, которого спонсирует Гюлен. По некоторым данным, Умеров прошел обучение в США по линии спецслужб.

"Таким образом заклятый враг президента Турции Эрдогана Гюлен имел своего туза в колоде Джемилева, а американские спецслужбы – своего агента в парламенте Украины",

– пояснил представитель крымских татар.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Представители Москвы и Киева трижды встречались на территории Белоруссии, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. Но переговоры продвигаются медленно, да и те договоренности, которых удается достичь, не соблюдаются. В частности, Минобороны РФ сообщает о срыве Киевом режимов тишины и создании гуманитарных коридоров для безопасного выхода жителей из населенных пунктов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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