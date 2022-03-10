Формат общения как с американскими законодателями в этот раз Киеву не подошел

Депутаты израильского кнессета отказались устраивать специальное заседание ради того, чтобы послушать президента Украины Владимира Зеленского. Спикер парламента Микки Леви предложил украинской стороне связаться с желающими в частном порядке по телефону или видеозвонку через интернет, но Киев это не устроило.

Запрос Киева на выступление Зеленского в кнессете в видеоформате передал посол Незалежной в Израиле. Но получил официальное письмо от спикера, в котором предложение было отклонено, сообщает РИА ФАН. В качестве причины было указано, что в парламенте сейчас каникулы и многие депутаты отсутствуют. После консультации в МИД Израиля, Леви предложил Зеленскому устроить конференцию в Zoom.

"Украинцы были сильно разочарованы ответом и оказались не заинтересованы в частном звонке через Zoom",

– приводит Axios слова знакомого с ситуацией представителя Израиля.

На днях Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Великобритании. Ради него Лондон нарушил историческую традицию: впервые в Палате общин произносил речи глава другого государства. Зеленский цитировал Черчилля и Шекспира, призывал к санкциям против России, пугал захватом Москвой всей Европы, просил помощи, денег и оружия. Британские парламентарии аплодировали ему стоя.

Еще раньше Зеленский обращался к американскими законодателям. Там, кстати, ему тоже отказали в формате видеовыступления на совместном заседании, поэтому он провел Zoom-конференцию с членами обеих палат Конгресса США. Поэтому в Израиле удивлены, что такой формат не подошел Киеву для общения с депутатами кнессета.

Ранее наблюдатели заметили отклонения в поведении и внешнем виде Зеленского, когда он появляется на экране не в записи. Врач-психиатр предположил, что это – результат сильного стресса и усталости, а также средств для преодоления нервного истощения.