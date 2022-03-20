Боевики попали в руки военных во время освобождения Изюма

Сегодня, 20 марта, стало известно об очередном успехе российских военных. Так, бойцы Росгвардии выполнили поставленные перед ними задачи по форсированию реки на окраине города Изюм в Харьковской области. Во время этой спецоперации росгвардейцы захватили несколько лидеров национальных формирований.



Соответствующую информацию распространяет пресс-центр Росгвардии. Помимо этого, нашим бойцам удалось захватить важные документы, которые помогут в дальнейшем реализовывать задачи, поставленные перед российской армией в рамках выполнения специальной военной операции по защите мирного населения независимых донбасских республик.

Как подчеркнули в ведомстве, высокий профессионализм и отвага росгвардейцев позволили отбить все атаки врага и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. 40 участников этой операции будут представлены к госнаградам. Бойцы успешно захватили плацдарм и укрепились на новой территории.

"Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий, происходящих на территории украинского государства. Напомним, главной задачей спецоперации является демилитаризация и денацификация киевского режима.