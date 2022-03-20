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Сегодня, 20 марта, стало известно об очередном успехе российских военных. Так, бойцы Росгвардии выполнили поставленные перед ними задачи по форсированию реки на окраине города Изюм в Харьковской области. Во время этой спецоперации росгвардейцы захватили несколько лидеров национальных формирований.
Соответствующую информацию распространяет пресс-центр Росгвардии. Помимо этого, нашим бойцам удалось захватить важные документы, которые помогут в дальнейшем реализовывать задачи, поставленные перед российской армией в рамках выполнения специальной военной операции по защите мирного населения независимых донбасских республик.
Как подчеркнули в ведомстве, высокий профессионализм и отвага росгвардейцев позволили отбить все атаки врага и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. 40 участников этой операции будут представлены к госнаградам. Бойцы успешно захватили плацдарм и укрепились на новой территории.
"Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий, происходящих на территории украинского государства. Напомним, главной задачей спецоперации является демилитаризация и денацификация киевского режима.
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