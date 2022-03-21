Хамская риторика Зеленского возмутила членов Кнессета

Хамская риторика Зеленского возмутила членов Кнессета
Владимир Зеленский. Фото: Galosi / pool/ Spaziani / www.globallookpress.com
Глава Незалежной сделал отсылку к Холокосту

Президент Украины Владимир Зеленский, кажется, использует кризисную ситуацию в своей стране для набора политических очков на международном уровне. Однако, как и раньше, политик из-за бездарной риторики становится героем, а точнее антигероем скандалов – тоже международного уровня. Очередные претензии к нему возникли после выступления в Кнессете Израиля.

С начала специальной военной операции по защите суверенных ДНР и ЛНР Зеленский возобновил зарубежные гастроли, только дистанционно и уже в ранге верховного главнокомандующего. Вместо реальных переговоров с Россией президент Украины пока что предпочитает выступать в парламентах западных стран. В минувшее воскресенье, 20 марта, он решил пообщаться с депутатами Кнессета.

Во время своего обращения глава государства посетовал на якобы равнодушное отношение израильских политиков к конфликтной ситуации и призвал вести себя с украинцами так, как они вели себя с евреями 80 лет назад, что является прямой отсылкой к Холокосту.

Депутат Кнессета Симха Ротман был крайне возмущен риторикой украинского президента. В социальных сетях он призвал власти не выполнять просьбу Зеленского. 

"Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация" – заявил Ротман.

Другие депутаты заявили, что слова Зеленского "вызывают возмущение" и наталкивают на мысли об отрицании Холокоста или попытке переписать историю украинским президентом.

"Холокост – это все что угодно, кроме подходящей причины для того, чтобы Израиль давал оружие Украине", – отметил пресс-секретарь еврейской общины Хеврона Ишай Флейшер.

Напомним, ранее манипуляции главы Незалежной разоблачили в США. Аналитики The American Conservative обратили внимание, что во время выступления в Конгрессе политик использовал приемы украинской пропаганды.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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