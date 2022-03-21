Вертолеты ВС РФ применили тактику "огненной карусели" возле Днепра

Среди наших военнослужащих потерь нет

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-24 успешно выполнили задание по расчистке одного из украинских аэродромов для высадки десанта. Подразделения ВСУ обстреливали винтокрылые машины американскими ракетами "Стингер" (Stinger), но из 15 пусков ПЗРК только один попал в цель.

Командир вертолета Олег Есман позже рассказал, что ракета шла ему в лоб и у него были буквально доли секунды на маневрирование. Переложив машину сначала в левый крен, а затем резко уйдя вправо, он смог избежать прямого попадания. Ракета взорвалась в районе хвоста, перебив блоки управления, но вертолет сохранил способность вести огонь по противнику, передает РИА "Новости". Подбитую машину удалось посадить, экипаж не пострадал. Расчет противника, выдавший себя этим выстрелом, был ликвидирован.

Остальными ракетами "Стингер" украинские силы промазали. На подавление огневых точек в районе Днепра нашей вертолетной группе потребовалось около 7-8 минут. Использовалась тактика "огненная карусель", когда противника окружают четыре вертолета, которые по очереди ведут огонь, сообщает "Пятый канал".

После зачистки аэродрома там высадились десантники. Сопротивления они уже не встретили и смогли сразу приступить к выполнению боевой задачи.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Накануне силы ВСУ и нацбатов снова устроили обстрел Донецка 120-миллимитровыми минами. "Утро.ру" ведет онлайн-трансляцию главных событий.