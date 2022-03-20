Мужчина принимал участие в боях за ополчение

Известный военный корреспондент, доброволец из Донбасса первой волны, журналист Соединенных Штатов Рассел Бентли рассказал коллегам из средств массовой информации, что смог собрать свыше ста тысяч долларов для жителей пострадавшего от действия украинских властей региона.

Мужчина пояснил, что речь идет о пострадавшем населении Донецкой и Луганской Народных республик. Он приехал туда еще восемь лет назад, записавшись в качестве добровольца в один из батальонов ополчения. Принимал участие в боевых действиях в период с 2015 по 2017 годы.

Рассел указал, что входил еще в первую волну добровольческих групп. Бентли смог собрать большую сумму для тех, кто пострадал в Донбассе от обстрела украинских военнослужащих.

После принятия участия в боевых действия (Рассел также участвовал в боях за аэропорт Донецка и населенный пункт Авдеевка) гражданин США стал освещать внутриукраинский конфликт и оказывать помощь гуманитарного характера.

Бентли рассказал, что занимает пост заместителя главы фонда у себя дома, где смог собрать обозначенную сумму. Средства пойдут на оказание помощи детям и недееспособным.

Американец признался, что полюбил жителей Донбасса, считает местное население прямодушным народом с открытым сердцем, лишенным чувства страха и наполненным добротой и внутренним героизмом.

Ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР отомстят вооруженным силам Украины, которые нанесли удар по центру Донецка с помощью ракеты "Точка-У". Специалисты после этого принялись устанавливать местонахождение огневой точки противника, которую вознамерились уничтожить.