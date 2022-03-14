Пушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку

Пушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку
Денис Пушилин. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"

Огневая позиция, с которой сегодня ВСУ ударили по центру Донецка ракетой "Точка-У", будет уничтожена.Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

"Дальность действия "Точки-У" 120 км. Сейчас нашими подразделениями и специалистами устанавливается огневая точка противника. Она точно будет уничтожена", – обещал лидер ДНР.

По его данным, ракета была запущена из той части Донецкой области, которая находится не под контролем народной республики. Пушилин отметил, что за последнее время киевский режим стянул в Донбасс огромное количество вооружения, большая часть из которого уже уничтожена. Постамайданные власти Незалежной, таким образом, "хотели уничтожать, стирать с лица земли" население мятежного региона, подчеркнул глава ДНР.


"В самое ближайшее время, в считанные дни, ситуация кардинально изменится. Мы ускоряемся", – резюмировал он.

Напомним, в понедельник, 14 марта, около полудня одна из кассет ракеты "Точка-У" взорвалась в самом центре Донецке – на улицах Артема и Университетская. По предварительным данным, в результате удара погибли около 20 человек и свыше 20 получили ранения.


В соцсетях появились первое видео попадания ракеты по центру столицы ДНР. Его опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

В свою очередь аккаунт "Неофициальный БеZсоноV" со ссылкой на местных жителей сообщает, что, возможно, ракета по Донецку сегодня была выпущена с позиций ВСУ в районе города Красноармейск. Именно там они наблюдают о перемещениях и нахождении сил и средств украинских военных.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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