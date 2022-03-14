ВСУ совершили теракт в Донецке: подробности

ВСУ совершили теракт в Донецке: подробности
Фото: James Sprankle/dpa/www.globallookpress.com
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Среди погибших есть дети

В результате удара ВСУ по Донецку погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Об этом сообщили в ДНР 14 марта. 

Киевские войска атаковали центр города ракетой "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международными конвенциями. Установкам ПВО удалось ее сбить, снизив тем самым разрушительную мощность. Но все равно на земле колоссальные жертвы. Погибло 20 мирных жителей: обычных прохожих, пассажиров автобусов, людей на остановке, посетителей магазинов.

"Точка-У" несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв",

– цитирует РИА "Новости" главу ДНР Дениса Пушилина. Он сообщил, что в числе убитых есть маленькие дети. 

Власти Донецка подчеркивают: украинские власти совершили теракт в отношении жителей Донецка. Учитывая, что по городу били ракетой, радиус поражения которой составляет 500 м, иначе как геноцидом это назвать нельзя.

По уточненным данным, на месте падения обломков ракеты "Точка-У" в центре Донецка – 17 погибших и 28 раненых. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР. 

В память о погибших в результате украинского теракта в ДНР будет объявлен траур, сообщил Пушилин.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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