В ЕС приняли сотни тысяч беженцев из Незалежной, хотя раньше не пустили иракцев и афганцев из Белоруссии

Военная спецоперация России на Украине преподносится западными политиками и СМИ как нечто ужасающее не потому, что там гибнут люди, а потому что это происходит в "цивилизованной Европе". На это обратили внимание в издании The National Interest. Таким образом, стало очевидно, что в ЕС и США до сих пор с пренебрежением относятся к жителям стран других континентов.

В эфире западных телеканалов в эти дни постоянно озвучивается одна и та же мысль: дескать, ладно бы вооруженные действия велись на Ближнем Востоке, но Украина – это же "относительно европейское место", было сказано репортером CBS News.

Получается, что все жители Ирака или Афганистана – это априори террористы и преступники, которые не стоят сочувствия. Ведь еще недавно страны ЕС отказались принять 2 тысячи беженцев с Ближнего Востока, замерзавших на границе с Белоруссией, а сейчас распахнули двери для миллионов украинцев.

Это, по оценке автора американского издания, – вид расизма, привитый западному обществу. Благодаря этому власти США и Европы не чувствуют моральной ответственности перед населением ближневосточного и африканского регионов и считают возможным причинять им вред, поставляя оружие в горячие точки одной из сторон конфликта и вводя санкции по своему усмотрению.

Ранее замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что Запад с его расцветом русофобии возвращается во времена инквизиции.