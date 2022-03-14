Кризис на Украине подтвердил расистские установки Запада – NI

Кризис на Украине подтвердил расистские установки Запада – NI
Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
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В ЕС приняли сотни тысяч беженцев из Незалежной, хотя раньше не пустили иракцев и афганцев из Белоруссии

Военная спецоперация России на Украине преподносится западными политиками и СМИ как нечто ужасающее не потому, что там гибнут люди, а потому что это происходит в "цивилизованной Европе". На это обратили внимание в издании The National Interest. Таким образом, стало очевидно, что в ЕС и США до сих пор с пренебрежением относятся к жителям стран других континентов.

В эфире западных телеканалов в эти дни постоянно озвучивается одна и та же мысль: дескать, ладно бы вооруженные действия велись на Ближнем Востоке, но Украина – это же "относительно европейское место", было сказано репортером CBS News.

Получается, что все жители Ирака или Афганистана – это априори террористы и преступники, которые не стоят сочувствия. Ведь еще недавно страны ЕС отказались принять 2 тысячи беженцев с Ближнего Востока, замерзавших на границе с Белоруссией, а сейчас распахнули двери для миллионов украинцев.

Это, по оценке автора американского издания, – вид расизма, привитый западному обществу. Благодаря этому власти США и Европы не чувствуют моральной ответственности перед населением ближневосточного и африканского регионов и считают возможным причинять им вред, поставляя оружие в горячие точки одной из сторон конфликта и вводя санкции по своему усмотрению.

Ранее замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что Запад с его расцветом русофобии возвращается во времена инквизиции.

Источник: National Interest ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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