Жители Украины пострадали из-за неверных сигналов Брюсселя Киеву

Западные лидеры допустили целый ряд ошибок, выстраивая политику, затрагивающую интересы России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире телеканала LCI.

По его словам, Запад не должен был давать обещаний, которые нельзя выполнить.

"Например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО, – это ошибка, это невозможно реализовать",

– пояснил Боррель. Также, по его оценке, Запад ошибся в своей стратегии по России, в итоге лишился шанса на сближение с Москвой, передает телеканал "360".

Как отметил Боррель, кризис на Украине выявил вещи, которые "можно было сделать лучше". Впрочем, он видит и плюсы в сложившейся ситуации: теперь, по его мнению, Европа станет прикладывать больше усилий, чтобы разорвать энергетическую зависимость от России. При этом, как отметил еврокомиссар накануне, в настоящих условиях ЕС достиг предела санкционных возможностей против РФ.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС решили отказать Украине в поданной недавно заявке на вступление в Евросоюз, на это прозрачно намекнул французский лидер Эммануэль Макрон. Президент Владимир Зеленский рассчитывал, что это будет сделано немедленно, по ускоренной процедуре. Но в Брюсселе пришли к выводу, что обсуждать членство Киева в объединении сейчас вообще преждевременно.

О том, что украинцы, напичканные фейковым новостями о поддержке Запада и скорой победе Киева над Москвой, скоро сильно разочаруются, ранее предупредил депутат Рады Илья Кива.

Спецоперация по защите ЛНР и ДНР, а также демилитаризации Украины началась 24 февраля. До этого Россия несколько раз призывала западных партнеров заключить соглашение об общей безопасности, которое включало внеблоковый статус Украины. Сейчас тот же вопрос обсуждают представители России и Украины, но уже в формате мирных переговоров.