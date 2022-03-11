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Украинская армия ведет себя сейчас как террористы с Ближнего Востока, но ни США, ни союзники Вашингтона предпочитают не замечать очевидные военные преступления ВСУ. Об этом заявила канадская журналистка Ева Барлет.
Она считает, что Вооруженные силы Украины устроили в своей стране настоящий террор. При этом от западной общественности тщательно скрывают подобные факты.
"Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности, это и сами украинцы. В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники", – цитирует РИА ФАН канадку.
Она сравнила происходящее в Незалежной с событиями в Сирии. По ее мнению, западной аудиторией очень легко манипулировать, поскольку они не знают об этих преступлениях, не в курсе того разгула, который неонацисты устроили на территории соборной.
Ранее американский телеведущий Такер Карлсон
в
эфире FoxNews
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