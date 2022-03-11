Украинская армия ведет себя как террористы с Ближнего Востока - канадская журналистка

Украинская армия ведет себя как террористы с Ближнего Востока - канадская журналистка
Фото: Vincenzo Circosta / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Западная аудитория не знает о преступлениях неонацистов в Незалежной

Украинская армия ведет себя сейчас как террористы с Ближнего Востока, но ни США, ни союзники Вашингтона предпочитают не замечать очевидные военные преступления ВСУ. Об этом заявила канадская журналистка Ева Барлет.

Она считает, что Вооруженные силы Украины устроили в своей стране настоящий террор. При этом от западной общественности тщательно скрывают подобные факты.

"Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности, это и сами украинцы. В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники", – цитирует РИА ФАН канадку.

Она сравнила происходящее в Незалежной с событиями в Сирии. По ее мнению, западной аудиторией очень легко манипулировать, поскольку они не знают об этих преступлениях, не в курсе того разгула, который неонацисты устроили на территории соборной.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон в эфире FoxNews обличил власти США во вранье из-за обвинений России в якобы дезинформации насчет работы биолабораторий на Украине под кураторством Пентагона. По его словам, в реальности это оказалось правдой, что следует из выступления на данную тему замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в стенах Сената.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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