Американские военные ученые работали над биоагентами, которые могут избирательно поражать разные этнические группы населения

Пентагон участвовал в исследованиях особого биологического оружия на Украине у границ с Россией. Одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые могут целенаправленно поражать разные этнические группы населения, в том числе славян. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.

Сегодня Минобороны представило детали проекта UP-4, который реализовали в созданных американскими военными учеными украинских биолабораториях. В частности, они работали в Киеве, Харькове и Одессе.

Согласно попавшим в распоряжение нашего ведомства в результате спецоперации в Незалежной документам, проект UP-4 существовал до 2020 г., а ведущую роль в нем играл именно Пентагон.

Целью исследования было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

Также в работе был проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биооружия рассматривались летучие мыши.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", – сказал Кириллов.

Документы подтверждают многочисленные случаи передачи за рубеж биологических образцов украинцев. В частности, ФРГ финансирует проект №68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В рамках этой работы в институт тропической медицины Гамбурга отправлены тысячу образцов сыворотки крови людей из различных областей Незалежной, которые относятся исключительно к славянскому этносу.

Отмечается, что пентагоновцам удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации по биоисследованиям. Возможно, часть коллекции материалов передана в Польшу.





Напомним, ранее уже появлялась информация о том, что американцы в срочном порядке занимались ликвидацией и эвакуацией документов из лабораторий на Украине, когда Москва начала 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.





На днях замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд оказалась весьма в щепетильном положении во время своего выступления в Сенате. Любительницу раздавать печеньки в чужих странах "революционерам", свергающим на деньги Вашингтона национальные власти, вынуждена была признать существование на Украине американских биолабораторий. Ее обеспокоил тот факт, что российская армия может взять под контроль объекты, где велись исследования.

Сам Пентагон отрицает свое участие в разработках биооружия на Украине.

