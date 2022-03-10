"Хочется матом": американский журналист возмутился враньем США о лабораториях на Украине

"Хочется матом": американский журналист возмутился враньем США о лабораториях на Украине
Фото: Sgt. Brandon White/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ведущий Fox News посчитал признанием Нуланд в проведении Пентагоном исследований на территории Незалежной

Официальный Вашингтон лживо обвинял Москву в якобы дезинформации о существования на Украине биолабораторий, в том числе работающих под руководством Пентагона. Описать поведение администрации Белого дома в данном вопросе можно исключительно матерными словами. Об этом заявил в эфире FoxNews телеведущий Такер Карлсон.

Так стойкий оловянный солдатик американского СМИ отреагировал на недавнее выступление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в стенах Сената, в котором она фактически призналась, что биолаборатории в Незалежной есть.

"Попробую использовать в эфире ненормативную лексику, чтобы описать нашу реакцию: челюсти попадали, скажем так. Под присягой на открытых слушаниях комитета Виктория Нуланд подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговора, сумасшествием, в которое аморально верить, на самом деле целиком и полностью правда", – цитирует РИА "Новости" Карлсона.

Журналист с долей скепсиса высказался о позиции Пентагона на животрепещущую тему. Там, заметим, назвали обвинения Москвы "абсурдными" и "классической российской пропагандой", которой не стоит верить.

Однако Нуланд подтвердила наличие "объектов" на Украине., считает Карлсон.

"То есть секретные биолаборатории, как те секретные биолаборатории, которых у Украины нет?" – задался он вопросом.

Ведущий обратил внимание, как замгоссекретаря в своей речи указала, что чем бы в лабораториях ни занимались, это настолько "опасно и пугающе", что "вызывает опасения" как бы материалы исследований не оказались в руках российской армии.


Он подчеркнул, что Незалежная является "беднейшей страной в Европе", и вряд ли способна вести биоисследования такого уровня. Но исходя из слов Нуланд следует, что там ведутся военные разработки, в том числе над биооружием, предположил журналист.

По его словам, те, кто финансирует секретные исследования на Украине и хотят скрыть этот факт, конечно, попытаются обвинить русских в том, что это они лгут.

"Можете начать кампанию по дезинформации, заявив, что это другие ребята начали кампанию по дезинформации. Это вы говорите, Виктория Нуланд? Забавно. Что не забавно – все это полностью правда", - резюмировал Карлсон.

В четверг, 10 марта, Минобороны РФ провело специальный брифинг, на котором были представлены документы по работе украинских биолабораторий под эгидой Пентагона, попавших в распоряжение нашего ведомства в рамках проводимой ВС РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации соборной.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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