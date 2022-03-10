Европу захлестнула русофобия из-за Украины

Европу захлестнула русофобия из-за Украины
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Нападениям подвергаются как русские, так и украинцы, говорящие на языке Пушкина

Западный мир захлестнула русофобия из-за событий на Украине, причем нападкам подвергаются даже сами украинцы, говорящие на русском языке. В СМИ и соцсетях идет поток сообщений о негативном отношении к гражданам РФ и Незалежной по этническому признаку.

Так, русскоговорящая девушка рассказала телеканалу "360" о нападении в Мадриде из-за разговора на родном языке. По ее словам, инициатором инцидента стала украинка.

"Я ехала в метро и разговаривала с мамой по телефону, и я была в наушниках, так что меня не было громко слышно. И вдруг на меня напала украинка. Начала на меня материться, орать", – сообщила пострадавшая.

При этом она отметила, что агрессивная гражданка Незалежной физическую силу не применила. Однако собеседница телеканала подчеркнула, что встревожена проявлениями русофобии в свой адрес.

Жертвами этого проявления невольно оказались владельцы магазина восточноевропейских деликатесов в Лондоне Борис и Виктория Шевченко, которые вообще-то имеют украинские корни. Их гастроном уже не раз становился мишенью для нападок со стороны покупателей, принявших их за русских из-за надписей кириллицей на витринах.

И это при том, что магазин до нынешнего кризиса был популярен среди русских, украинцев, белорусов, молдован и грузинов. Однако сейчас, отметил Шевченко, многие русские перестали ходить в гастроном деликатесов из-за антироссийских настроений, пишет РИА ФАН.

Ранее сегодня мы писали про немецкую клинику Латрос в Мюнхене, врачи которой объявили, что прекращают обслуживать россиян и белорусов, имеющих вид на жительство или двойное гражданство в ФРГ.

Необходимо отметить, что и украинцы сталкиваются с проявлениями агрессии в их сторону. Так, в Сети появилось видео машины с разбитыми стеклами, на которых были установлены флаг Незалежной с бандеровским лозунгом и матерная надпись в адрес русских.

По словам неизвестного автора, сидящих в машине "немножечко отдуплили", поскольку они думали, что это Украина, а это – Европа. Место действия не указывается.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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