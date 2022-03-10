Даже киевским политологам понятно, что нынешняя элита ни на что не годна

Инициированная российскими властями специальная военная операция на территории украинского государства взбудоражила весь мир. Многие осознают, что после такого решительного шага нашей страны, которая больше не могла терпеть издевательства над жителями донбасских республик, ситуация на международной арене серьезно изменится. О том, какие перспективы открываются перед самой Незалежной, порассуждал киевский политолог Виталий Бала.



Специалист подчеркнул, что ситуация в украинском государстве складывается достаточно плачевно. В первую очередь, уже многим очевидно, что в стране фактически нет национальной элиты. По мнению эксперта, разворачивающиеся в Незалежной события должны были объединить элитариев, однако сейчас их действия можно охарактеризовать двумя словами "разброд и шатание".

Бала отметил, что украинские олигархи предусмотрительно затаились и средний бизнес тоже особо не проявляется.

"Сейчас мы являемся свидетелями огромной перезагрузки на Украине", – отмечает эксперт.

Политолог уверен, что нынешняя элита не сможет выстоять, и ей на смену придут новые люди. Их задача – работать на благо своей страны, а не заниматься мошенничеством и казнокрадством.

"Надеюсь, что после окончания операции будет проведена люстрация в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского", – добавил эксперт.

Бала резюмировал, что будущая новая власть Украины должна бросить все силы на выстраивание сильного государства, которое больше никогда не скатится до такого уровня, как сейчас.