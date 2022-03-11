Киев может переложить ответственность на Москву

О каких бы успехах не докладывали ВСУ, дела у них, явно, идут не по плану. Иначе как объяснить решение киевской администрации привлечь к боевым действиям толпы уголовников. Сегодня власти Украины раздают огнестрельное оружие не только мирному населению, но и гражданам, отбывающим уголовное наказание в местах лишения свободы.

Политолог Дмитрий Солонников объяснил, для чего Незалежная начала призывать в армию уголовников. В интервью РИА ФАН он раскрыл истинные мотивы правительства Владимира Зеленского.

По мнению эксперта, стремление властей Украины привлечь осужденных к военным действиям может привести к вспышкам насилия на территории страны. Аналитик отметил, что отряды зэков крайне недисциплинированны, ими невозможно управлять. Он также поставил под сомнение боевых дух этих граждан и обратил внимание на их склонность к дезертирству.

Меж тем, по словам политолога, неуставные действия уголовников как раз сыграют на руку киевскому режиму, потому что власти Украины могут в рамках военной пропаганды во всем обвинить Россию.

"Любое насилие на территории Украины будет списано на "российскую агрессию" и виноватой все равно объявят Москву", – заявил Солонников.

По мнению эксперта, ВСУ будут перебрасывать уголовников на территории, перешедшие под контроль Армии России. Он подчеркнул, что дальнейшая ответственность будет переложена уже на нашу страну.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Украины появились наемники и отметил, что не допустит удара в тыл российским войскам.