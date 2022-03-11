Украина собралась забрать себе арестованные в Европе резервы России

Украина собралась забрать себе арестованные в Европе резервы России
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Киев рассчитывает на поддержку западных партнеров

Киевский режим вместе со своими западными союзниками разрабатывает механизм конфискации арестованных $415 млрд золотовалютного резерва Центробанка России. Об этом заявил первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин в пятницу, 11 марта.

По его мнению, данной суммы будет достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Незалежной.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики", – заметил пан Кудин.

Напомним, после начала Россией 24 февраля спецоперации по защите суверенитета ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз, США и ряд других стран ввели в отношении Москвы новый пакет санкций, в том числе в адрес ЦБ.

По данным "Ъ", из $643 млрд международных резервов РФ к концу прошлой недели остались доступными не более $150–200 млрд – это активы в китайском юане и монетарное золото.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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