Депутат Рады предрек неизбежный крах Украины

Депутат Рады предрек неизбежный крах Украины
Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Жителей Незалежной обманывают в Киеве и на Западе

Украинцев, напичканных новостями местных СМИ о победах ВСУ и поддержке со стороны западных партнеров, ждет горькое разочарование. Об этом предупредил оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, СМИ Незалежной сейчас пестрят сообщениями о "героизме" президента Владимира Зеленского, кризисе в России и Белоруссии, поражении российской армии на всех направлениях и скорой победе Киева.

"По факту: ВСУ за две недели непрерывных боев вымотаны и понесли огромные потери. Боекомплекты ко всем видам вооружения заканчиваются и брать их негде – склады уничтожены",

– пишет Кива в своем телеграм-канале. По его данным, ВС РФ окружает подразделения ВСУ, имеет превосходство в воздухе. В стране начинается голод. При этом Зеленский бежал и записывает свои воззвания за границей.

"Вопрос окончательного краха страны – это вопрос только теперь времени. Знаю одно точно – завтра вы будете проклинать и рвать на куски тех, кому сегодня поклоняетесь и называете героями", – предрек нардеп.

Ранее Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой принять Украину в Евросоюз по ускоренной программе. В Европарламенте, где он выступал по видеосвязи, ему аплодировали стоя. Но когда дело дошло до реальных решений, оказалось, что Украине в Европе не рады.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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