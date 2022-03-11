Организатора блокады Крыма задержали в Турции – Умеров

Организатора блокады Крыма задержали в Турции – Умеров
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американские спецслужбы уже пытаются не допустить экстрадиции преступника в Россию

Организатор энергоблокады Крыма Ленур Ислямов бежал с Украины. Сначала он приехал в Польшу, а оттуда перебрался в Турцию, где и был задержан. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров со ссылкой на источники в турецком руководстве.

Ислямов был заочно осужден в РФ за организацию диверсии по подрыву ЛЭП, в результате которой Крым лишился подачи электроэнергии в ноябре 2015 года. В России ему грозит 19 лет лишения свободы.

По словам Умерова, власти Турции могли бы выдать его российским правоохранителям. Однако американские спецслужбы вместе с лидером запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа*" Мустафой Джемилевым уже пытаются договориться с Анкарой о переправке Ислямова обратно в Польшу. 

"В любом случае Ленур Ислямов понесет наказание за совершенные преступления в отношении крымчан в целом и в отношении моего народа в частности!",

– заверил глава автономии крымских татар в своем "Телеграме".

Ранее Эйваз Умеров объяснил включение своего однофамильца, депутата Верховной рады Рустема Умерова в состав делегации Украины на переговорах с Россией. По его данным, нардеп – агент, обслуживающий интересы США и турецкой оппозиции. 

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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