В Сети набирает популярность флешмоб в поддержку граждан России

Акция против травли русских в Интернете набирает популярность. Сначала в сети появился ролик, где люди разных национальностей призвали остановить дискриминацию россиян. Затем пользователи Сети стали публиковать свои ролики в поддержку русских с хештегом #StopHatingRussians.

"Не важно, на каком языке вы говорите и какой вы национальности, – никто не заслуживает кибербуллинга. Остановите эту ненависть к одной нации. (…) Хватит ненавидеть русских",

– говорят жители разных стран.

Флешмоб подхватили популярные блогеры, артисты и звезды шоу-бизнеса. Так, телеведущая Виктория Боня опубликовала ролик в своем "Инстаграме", призвав присоединиться к этому движению всех, кому "знакома тема хейта по собственному опыту".

Тема русофобии в Сети стала особенно актуальна после того, как компания Meta Марка Цукерберга сняла ограничения на призыв к насилию в отношении российских военнослужащих в соцсетях Facebook и Instagram. Призывы к убийству лидеров России и Белоруссии тоже разрешены, передает "Свободная пресса".

Посольство РФ в США уже потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta, которая направлена на разжигание ненависти и вражды к россиянам.

"Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил",

– отметили в диппредставительстве.

О том, что Meta нарушает собственные же правила, говорят даже в США. ИзданиеThe Washington Post отмечает, что компания Цукерберга всегда жестко пресекала призывы к насилию, но сейчас изменила правила модерации: "Компания заявила, что меняет свои правила, чтобы люди могли восхвалять неонацистский батальон на Украине", – говорится в статье.

Ранее русскоязычные граждане за рубежом стали жаловаться на притеснения и враждебное поведение со стороны окружающих. Причем жертвами русофобии становятся не только россияне, но и граждане стран СНГ и даже Украины, говорящие по-русски.