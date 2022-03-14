Политолог не верит в успех диалога между двумя странами

В понедельник, 14 марта стартовал очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом. На четвертый раз делегации решили встретиться заочно – диалог пройдет в дистанционном формате, что, кстати, логично с учетом постоянного стремления украинской стороны перенести то время, то место встречи. Меж тем, военный эксперт Александр Перенджиев сомневается в успешности переговорного процесса.

Он напомнил, что предыдущие встречи не принесли ощутимых результатов – стороны решили только некоторые гуманитарные вопросы. Политолог призвал искать проблему в различии целей Москвы и Киева, потому что на данном этапе у двух стран нет точек соприкосновения.

"Пока еще не наступила та обстановка, чтобы сломить украинскую сторону. Переговоры будут продвигаться вперед только по мере того, как будут уничтожаться националисты и будут разгромлены ВСУ", – заметил эксперт.



По его словам, Россия настаивает на признании Крыма своей территорией, а также независимости ДНР и ЛНР. Позиция Украины обратная: она требует восстановления своих границ на момент 2013 года. Меж тем, цель нашей страны на переговорах не может отличаться от цели спецоперации, считает эксперт. По его словам, РФ должна добиваться демилитаризации и денацификации во время диалога с представителями Незалежной.

Однако эксперт уверен, что этот вопрос нельзя решить за столом переговоров, поэтому следует продемонстрировать все козыри в ходе спецоперации. Добиться своей цели наша страна сможет по мере того, как Армия России уничтожит националистов и разгромит ВСУ, считает политолог.

"Одно могу сказать – ввиду несговорчивости украинской стороны Россия на театре военных действий, наверное, преподнесет еще пару сюрпризов официальному Киеву", – заявил Перенджиев.

Естественно, в успехе Армии России нет никаких сомнений. Ранее пилоты ВКС РФ продемонстрировали высокий профессионализм в ходе спецоперации и спасли штурмовик, подбитый ВСУ.