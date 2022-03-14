В Белом доме не просто предвидели вооруженные действия на территории Незалежной, но и способствовали им

В Вашингтоне знали, к чему приведет подталкивание Киева к НАТО, и сознательно вели Украину к обострению отношений с Россией. На это указал политический эксперт Владимир Корнилов, напоминая прежние высказывания американских чиновников.

Так, еще в 2008 году Уильям Джозеф Бернс, бывший посол США на Украине, а сейчас глава ЦРУ, предупреждал, что курс Незалежной в НАТО может привести ее к гражданской войне, распаду из-за роста националистических настроений и операции России по устранению военной угрозы со стороны Киева.

Еще пример – январское сообщение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что в США разработали 18 сценариев развития ситуации на Украине в свете требования Москвы отказать Киеву в принятии в НАТО.

"Вероятно, что тот, который реализуется прямо сейчас, был также известен руководству США",

– приводит РИА ФАН мнение Корнилова.

Таким образом, можно сделать вывод, что Вашингтон был заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине развивалась именно так, как происходит в данный момент: когда Россия проводит военную спецоперацию на Украине и гибнут люди.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ЛНР и ДНР и демилитаризации Украины.

В понедельник, 14 марта, украинские военные ударили ракетой "Точка-У" по центру Донецка, где не было военных. В результате погибли 17 мирных жителей, в том числе дети, около 30 получили ранения.