РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

Москва и Киев уже провели несколько раундов переговоров, чтобы решить кризисную ситуацию на Украине, из-за которой наша страна была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР, а также начать специальную военную операцию по защите мирного населения. Российское внешнеполитическое ведомство уже обозначило главное условие урегулирования конфликта.

В интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев ответил на вопрос о миротворческом контингенте ООН. По его словам, отправка международных сил на территорию Украины сегодня не обсуждается в рамках Совбеза.

Более того, дипломат отметил, что наша страна не видит никаких оснований, чтобы поднимать этот вопрос на СБ ООН. Меж тем, урегулирование ситуации на Украине все же возможно. Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что для этого требуется готовность киевской администрации к поиску компромиссов.

Готовы ли власти Незалежной решать кризисную ситуацию – вот главный вопрос. На данном этапе мы можем четко зафиксировать уровень дипломатии украинских политиков. Так, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба нарвался на критику со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой за хамские высказывания в отношении российского лидера Владимира Путина.

Возможно, нежелание Киева принимать условия Москвы на переговорах связано с надеждой на поддержку западных партнеров, которые все же пока ограничиваются громкими заявлениями. Для все того же Кулебы позиция Вашингтона и Брюсселя уже стала "дипломатической загадкой". Министр больше недели требует передать Украине обещанные истребители, но никак не дождется их.