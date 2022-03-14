Дипломат объяснила, почему Москва сохраняет диалог с Киевом

Украинские политики и раньше не отличались высоким уровнем дипломатии, а после начала специальной военной операции по защите мирных граждан молодых республик Донбасса и вовсе скатились до уровня дворовой риторики. Однако их скандальные высказывания не остаются без ответа.

Так, глава министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба вместо того, чтобы решить кризисную ситуацию в своей стране путем переговоров, решил направить всю свою "дипломатию" в адрес российского лидера Владимира Путина. Чиновник опустился до того, что призвал мировое сообщество "устранить" президента РФ.

По данным РИА ФАН, за это он нарвался на жесткую критику со стороны официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Свою позицию дипломат озвучила в эфире программы "Воскресный вечер", давая интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.

Глава департамента информации МИД РФ задала риторический вопрос, делал ли до этого "правильные" заявления украинский министр. Она также объяснила, почему Москва до сих пор продолжает диалог с Киевом.

По словам Захаровой, Россия ведет переговоры с подобного рода политиками из Незалежной далеко не из-за их "очаровательности". Она подчеркнула, что все это время диалог сохранялся ради того, чтобы найти совместные пути урегулирования кризисной ситуации. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Ранее Мария Захарова доказала желание Украины завладеть ядерным оружием.