У западных легионеров отбили желание воевать за Киев

Удар, который Вооруженные силы РФ нанесли по полигону Яворовский в Львовской области Украины, не только ликвидировал иностранных наемников, прибывших воевать за Киев, но и повлиял на западную агиткампанию по призыву добровольцев на украинский фронт. В частности, отправку живой силы для помощи Незалежной приостановили во Франции.

Как сообщил один из агитаторов набора в "Иностранный легион" Уго Пеллегрини, переправка французских добровольцев на Украину остановлена по просьбе Киева, передают "Известия".

Накануне ВС РФ нанесли точечный удар по полигону Яворовский. Именно здесь еще во времена президентства Петра Порошенко проводились первые на территории Незалежной маневры с участием американских военных, а в последние дни туда переправлялись из Польши иностранные наемники. В результате обстрела была уничтожена крупная партия техники и оружия, поставленная западными странами киевскому режиму, а также до 180 граждан разных стран, в том числе Франции, которые прибыли на Украину воевать со служащими российской армии.

В Москве ранее предупреждали, что с наемниками, как и с членами националистических батальонов, церемониться не будут, при этом мирным гражданам и военнослужащим Украины, сложившим оружие, ничего не угрожает.

О том, что на Украину устремились иностранные наемники, ранее сообщал президент Владимир Зеленский.