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После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР западные лидеры мгновенно заявили о нежелании НАТО воевать с Россией, однако обещали оказать помощь Украине. В частности, Незалежной хотели передать многоцелевые истребители МиГ-29, оставшиеся в Польше еще с советских времен. Меж тем, Вашингтон и Брюссель сильно затянули этот процесс, чем вызвали серьезное недовольство в Киеве.
Незалежная требует прекратить воздушное господство России. Напомним, ВКС РФ получили полный контроль над небом еще в конце февраля. Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию CBS отметил, что в этих условиях для противостояния с нашей страной требуются обещанные самолеты.
Он подчеркнул, что ситуация вокруг истребителей превратилась для киевской администрации в "дипломатическую загадку". По словам министра иностранных дел, вроде все стороны готовы передать Незалежной военную технику, но за прошедшую неделю никто ничего не сделал в этом направлении. Об этом сообщает RT.
По данным "Общественной службы новостей", глава МИД Украины сравнил нежелание Запада передать самолеты с игрой в пинг-понг. По мнению дипломата, Вашингтон и Брюссель вместо решения проблемы "кидают мячик" друг другу. Он также заявил о готовности Украины оказать давление на своих партеров, чтобы добиться передачи МиГов.
Ранее немецкая газета Der Spiegel указала на желание властей Германии спихнуть Украине вышедшее из строя вооружение.
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