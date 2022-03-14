Украина требует прекратить воздушное господство России

После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР западные лидеры мгновенно заявили о нежелании НАТО воевать с Россией, однако обещали оказать помощь Украине. В частности, Незалежной хотели передать многоцелевые истребители МиГ-29, оставшиеся в Польше еще с советских времен. Меж тем, Вашингтон и Брюссель сильно затянули этот процесс, чем вызвали серьезное недовольство в Киеве.

Незалежная требует прекратить воздушное господство России. Напомним, ВКС РФ получили полный контроль над небом еще в конце февраля. Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию CBS отметил, что в этих условиях для противостояния с нашей страной требуются обещанные самолеты.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг истребителей превратилась для киевской администрации в "дипломатическую загадку". По словам министра иностранных дел, вроде все стороны готовы передать Незалежной военную технику, но за прошедшую неделю никто ничего не сделал в этом направлении. Об этом сообщает RT.

По данным "Общественной службы новостей", глава МИД Украины сравнил нежелание Запада передать самолеты с игрой в пинг-понг. По мнению дипломата, Вашингтон и Брюссель вместо решения проблемы "кидают мячик" друг другу. Он также заявил о готовности Украины оказать давление на своих партеров, чтобы добиться передачи МиГов.

Ранее немецкая газета Der Spiegel указала на желание властей Германии спихнуть Украине вышедшее из строя вооружение.