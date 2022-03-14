Часть заявлений уже сбылась

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский известен своими высказываниями, которые на первый взгляд кажутся эпатажными и абсурдными, но со временем оказываются пророческими. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее собрал такие предсказания и опубликовал книгу.

"Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины",

– эти слова, сказанные Жириновским еще весной 2021 года, можно найти на стр. 83 книги "Пророк 2.0", автором которой является Дегтярев. Он предупреждает, что таких цитат довольно много. Более того, часть предсказаний, озвученных Жириновским в период с 2015 по 2021 г.г., уже сбывается.

"Публикаций будет много. Владимир Вольфович предсказал будущее не только Украины",

– отметил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2015 г. вышла первая книга Дегтярева с цитатами Жириновского. Она называлась "Пророк в своем Отечестве" и содержала прогнозы, которые политик сделал в 1989 – 2015 годах. В 2021 г., в новых геополитических условиях, сборник был переиздан.

Лидер либерал-демократов был госпитализирован 2 февраля 2022 года с коронавирусом и сопутствующими осложнениями. В конце прошлой неделе стало известно, что политик идет на поправку и уже рвется выступить с трибуны Госдумы по ситуации на Украине. Всего несколько месяцев назад он с точностью до дня предсказал начало военной спецоперации и ее исход.