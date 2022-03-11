Политик уже начал передавать первые поручения

11 марта стало известно о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский после выхода из комы начал изучать новости и передавать поручения. В целом состояние политика заметно улучшилось, он приступил к работе с документами.

В начале февраля Жириновского госпитализировали из-за того, что тот заразился омикроном. Состояние было ухудшено в связи с тем, что несколько недель лидер ЛДПР отказывался от лечения и заявлял, что его здоровье в порядке. До этого политик восемь раз привился от коронавирусной инфекции.

Жириновский более двух недель был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как тяжелое. Также у политика был очень высокий процент поражения легких – он колебался от 50 до 75%. В конце февраля сообщалось о том, что лидера ЛДПР ввели в медикаментозную кому.

При этом в начале марта появилась новость, согласно которой Владимир Жириновский передал своей партии заявление касательно обстановки на Украине. В нем политик призвал Россию занять жесткую позицию и требовать выполнения своих условий. Он заявил, что западным государствам был невыгоден союз между Россией и Украиной, поэтому и образовался нынешний конфликт между странами. Жириновский отметил, что поддерживает начало спецоперации РФ и выражает поддержку России.