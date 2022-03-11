Жириновский вышел из комы — новые подробности

Жириновский вышел из комы — новые подробности
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик уже начал передавать первые поручения

11 марта стало известно о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский после выхода из комы начал изучать новости и передавать поручения.  В целом состояние политика заметно улучшилось, он приступил к работе с документами. 

В начале февраля Жириновского госпитализировали из-за того, что тот заразился омикроном. Состояние было ухудшено в связи с тем, что несколько недель лидер ЛДПР отказывался от лечения и заявлял, что его здоровье в порядке. До этого политик восемь раз привился от коронавирусной инфекции. 

Жириновский более двух недель был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как тяжелое. Также у политика был очень высокий процент поражения легких – он колебался от 50 до 75%. В конце февраля сообщалось о том, что лидера ЛДПР ввели в медикаментозную кому. 

При этом в начале марта появилась новость, согласно которой Владимир Жириновский передал своей партии заявление касательно обстановки на Украине. В нем политик призвал Россию занять жесткую позицию и требовать выполнения своих условий. Он заявил, что западным государствам был невыгоден союз между Россией и Украиной, поэтому и образовался нынешний конфликт между странами. Жириновский отметил, что поддерживает начало спецоперации РФ и выражает поддержку России. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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