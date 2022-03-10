Бывший канцлер Германии Шредер прибыл в Москву для встречи с Путиным – СМИ

Немецкий политик намерен обсудить ситуацию на Украине

Сегодня, 10 марта, в прессе появилась информация о том, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер уже прибыл в российскую столицу. Цель визита – провести встречу с главой нашей страны Владимиром Путиным. По крайней мере, такую информацию распространяет зарубежная пресса.

Отмечается, что немецкий политик хочет переговорить с российским главнокомандующим по поводу ситуации вокруг украинского государства.

Напомним, российские власти приняли вынужденное решение о проведении специальной военной операции на территории украинского государства 24 февраля. "Утро" ведет онлайн-трансляцию событий.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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