В ЛДПР выступили с заявлением о состоянии Жириновского

В ЛДПР выступили с заявлением о состоянии Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Однопартийцы призывают не верить слухам

В последнее время в социальны сетях появилось очень много спекуляций по поводу состояния здоровья председателя "Либерально-демократической партии России" Владимира Жириновского. Соратникам политика даже пришлось сделать специальное заявление по этому поводу.

В ЛДПР призвали не верить слухам о здоровье Жириновского, которые распространяются анонимными источниками. Представители политической силы отметили, что депутат Государственной Думы РФ постепенно идет на поправку. Таким образом, однопартийцы опровергли информацию об ухудшении здоровья парламентария.

Кроме того, члены ЛДПР подчеркнули, что для полной реабилитации политика потребуется время. Однако они оказались раскрывать подробности лечебного процесса. По словам однопартийцев, решения, принятые врачами, не подлежат разглашению, а сведения, распространяемые анонимными источниками, не могут являться достоверными.

"Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку", – отметили в ЛДПР.

Напомним, в начале месяца политика экстренно госпитализировали с коронавирусом. Врачи диагностировали у него поражение легких до 75%. За это время было озвучено множество версий о состоянии здоровья Жириновского. Более того, ему даже начали подыскивать преемника

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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