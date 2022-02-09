Партию могут передать одному из лидеров "Единой России"

В среду, 9 февраля, стало известно о госпитализации председателя "Либерально-демократической партии России" Владимира Жириновского. Политик, несмотря на вакцинацию, заразился коронавирусом. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, обнаружив поражение органов дыхания от 50% до 75%. Пока парламентарий находится в реанимации, ему уже подыскивают замену.

Имя потенциального преемника лидера ЛДПР для издания URA.RU озвучил политолог Максим Жаров. По его словам, партия может переориентирована на классические либеральные версии, а возглавит ее совершенно неожиданная фигура из высшей политической элиты страны.

Эксперт заявил, что новым руководителем ЛДПР может стать заместитель председателя Совета безопасности РФ, один из лидеров "Единой России" Дмитрий Медведев. По словам аналитика, партия перестанет что-либо из себя представлять после Жириновского, поэтому там могут провести ребрендинг.

"Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из "настоящих либералов", – отметил Жаров.

Он подчеркнул, что появление Медведева либо кого-то из его близкого окружения во главе думской партии весьма вероятно.

Меж тем, если здоровье Жириновского ухудшится, то его может временно заменить вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов. Об этом сообщают источники издания, однако в самой партии информацию о преемнике председателя пока еще не комментируют.

Подробности о состоянии здоровья Жириновского можно прочитать в материале "Утра".