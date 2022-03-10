Глава МИД РФ разоблачил попытки Лондона приписать Путину чужие амбиции

Фейки о том, что Россия планирует пройти через Украину и затем вторгнуться в Молдавию и Прибалтику, распространяет Великобритания. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг, 10 марта.

По словам Лаврова, авторство так называемых "амбиций Путина" и его планов по завоеванию стран-членов НАТО принадлежит главе МИД Великобритании Лиз Трасс. Таким образом Лондон нагнетает истерику в Европе.

"Это говорим не мы – это говорит Лиза Трасс, которая знаменита своими афоризмами",

– прокомментировал Лавров в ходе пресс-конференции в Турции, где перед этим состоялись его переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По мнению главы МИД РФ, такое поведение официальных лиц Лондона "вполне в духе" английской дипломатии и политики, где и раньше не чурались лжи и подлогов. Чего стоит только фальсификация завещания императора России Петра Первого, припомнил Лавров.

Ранее Трасс призвала Европу усилить борьбу с Россией и поддержку Украине, припугнув их, что победа может сподвигнуть президента РФ Владимира Путина на "захват" других стран Европы. В ответ в Москве заявили, что не имеют планов оккупации Украины и тем более других территорий.