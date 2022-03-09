Лондон призывает союзников поддержать санкции против Москвы

После окончания специальное военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР можно не рассчитывать на возобновление нормальных отношений между Великобританией и Россией. Премьер-министр Борис Джонсон уверен, что двусторонние связи между Москвой и Лондоном уже не вернутся к прежнему уровню.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию PAP. По словам главы британского кабмина, даже после завершения спецоперации наша страна останется "непредсказуемой". Кроме того, политик уверен, что в России отсутствует демократия и она нарушает принципы международного права.

В этих условиях нормализация отношений между двумя странами невозможна, считает Джонсон. Премьер Соединенного Королевства отметил, что не должен определять политический курс России и пытаться изменить нашу страну. Меж тем, он призвал продолжить санкционное давление и добиться международной изоляции Москвы.

Политик уверен, что союзники Лондона должны вводить ограничения лично против российского лидера Владимира Путина. По его словам, речь идет об экономическом давлении.

Кроме того, британский политик подчеркнул, что не видит дипломатического решения ситуации, сложившегося вокруг Украины. В то же время он призвал коллег из стран Евросоюза поддержать антироссийские санкции.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на зарубежные государства ради санкций против России.