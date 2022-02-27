В соцсетях появилась новая информация о состоянии впавшего в кому Жириновского

В соцсетях появилась новая информация о состоянии впавшего в кому Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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По некоторым данным, политик уже в сознании

Состояние лидера либерально-демократической партии России Владимира Жириновского улучшилось. Стало известно, что в здоровье политика намечена положительная динамика.

Как отмечает источник, парламентарий до сих пор находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Но показатели по результата анализов теперь находятся в пределах нормы. Медики проводят пациенту противоспалительную терапию на основе антибиотиков.

Днем ранее сообщалось, что медики приняли решение о погружении Владимира Жириновского в медикаментозный сон, чтобы ввести лекарственные препараты, на которые организм может отреагировать болезненно. В настоящее время, пишет телеграм-канал 112, политик находится в сознании.

Еще в начале февраля прошли слухи, что Жириновского экстренно увезли в больницу из-за заражения омикрон-штаммом и обширного поражения легких – до 75%. Лидера ЛДПР отправили в Центральную клиническую больницу. До этого журналисты обратили внимание, что тот пропустил по непонятной причине выпуск своего эфира на "Радио Комсомольская правда", перестал появляться в эфирах ток-шоу.

Позднее, однако, сообщили, что лидеру ЛДПР требуется срочное проведение операции, однако медики посчитали, что при тогдашнем состоянии политика такое решение могло быть чревато определенными рисками. На тот момент не уточнялось, из-за чего требуется проведение операции.

В декабре Жириновский предсказал событие в Донбассе с точностью до суток. По мнению политолога Андрея Суздальева, не нужно заниматься на этот счет некими конспирологическими измышлениями – у Жириновского, по всей вероятности, есть определенные инсайды, которые позволяют прогнозировать ситуацию.

Источник: 112 • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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