Жириновского ввели в кому - соцсети

Жириновского ввели в кому - соцсети
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Политик в критическом состоянии

Глава ЛДПР Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентялиции легких. Политика ввели в медикаментозный сон. Об этом стало известно сегодня, 26 февраля.

Как отмечает источник, медики установили трубку в горло Жириновскому, переведя на аппарат жизнеобеспечения. Для полного перехода на искусственную вентиляцию легких ввели в состояние медикаментозной комы. В последнее время состояние Жириновского ухудшалось – с трудом говорил и дышал из-за неважных легких.

Позднее журналистам заявили, что информация не соотвествует действительности – данные об ухудшении здоровья лидера либерал-демократов недостоверны, сообщили в пресс-службе ЛДПР. Состояние политика остается стабильным, пишет RT.

Двумя неделями ранее сообщалось, что Жириновский подключен к аппарату ИВЛ. Уже на тот момент состояние депутата Госдумы оценивалось как тяжелое. Процент поражения легких, сообщал один из источников в партии журналистам, колебался в районе 50-75%. Уже тогда медики перестали пускать к пацинту помощников. 

По некоторым данным, Жириновский подхватил коронавирусную инфекцию еще в конце января. Однако некоторое время болезнь протекала в легкой форме и политик продолжал работать. Через несколько дней его госпитализировали из-за развития серьезных осложнений – в организме стал развиваться воспилительный процесс. Ситуация затем приняла крайне серьезный оборот – у лидера ЛДПР обнаружили воспаление головного мозга. На середину февраля его состояние оценивалось медиками как "стабильно тяжелое".

Источник: Mash ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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