В администрации президента заставляют народ работать

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцам в западной и центральной части страны пора прекратить "праздник непослушания" и выходить на работу. Видео с обращением он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Арестович заявил, что граждане должны начать запускать экономику страны – хотя бы малую. Нужно выходить на рабочие места в магазины, на предприятия.

"Мы 17-й день прыгаем радостно как взрослые ушли и можно ничего не делать. Но если мы так будет продолжать, то с экономикой наступит швах", – сказал он в обращении.

По его словам, центральной и западной частям Украины ничего не угрожает – туда еще не дошли боевые действия. И хотя были удары по аэродромам, киоски и магазины стоят в целостности и сохранности.

Советник Зеленского полагает, что сейчас самое время взрослым возвращаться на рабочие места, а детям в школы.

Заявление Арестовича вызвало бурную реакцию у народа.

"Кому же работать и ходить в школу, если многие уехали зарубеж?", "Ты серьезно? А что, мобилизацию отменили?", "Пошла собирать чемодан и готовиться выезжать на Западную Украину", – пишут в комментариях.