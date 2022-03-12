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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией – с предложением предоставить площадку он уже обратился к премьер-министру Израиля.
"Обсуждаются вопросы, начали о чем-то договариваться", – рассказал о прошедших ранее раундах переговоров.
Он выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.
Украинский лидер отметил, что не видит у НАТО смелости объединится ради Незалежной. При этом на фоне слухов о поставке США C-300 он подчеркнул, что Киев остро нуждается в противоракетных системах на Украину – украинские власти выразили готовность за все заплатить.
Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Макроном и Шольцем по украинскому кризису.
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