Зеленский впервые озвучил потери ВСУ с начала спецоперации

Зеленский впервые озвучил потери ВСУ с начала спецоперации
Фото: Dwi Anoraganingrum/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Сколько в действительности погибло солдат - неизвестно

Украинская армия с 24 февраля потеряла примерно 1 300 военных. Об этом сообщил Владимир Зеленский. 

С украинской стороны это первые официальные заявления о потерях ВСУ. Сколько в действительности погибло военнослужащих Украины в условиях спецоперации проверить невозможно. 

Десять дней назад Минобороны России озвучило официальные данные о потерях в российской армии.

Также Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией. С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру Израиля. По его словам, украинская и российская стороны наконец начали о чем-то договариваться. 

Источник: Офис президента Украины
Роман ИГНАТОВ
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