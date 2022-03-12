Сколько в действительности погибло солдат - неизвестно

Украинская армия с 24 февраля потеряла примерно 1 300 военных. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

С украинской стороны это первые официальные заявления о потерях ВСУ. Сколько в действительности погибло военнослужащих Украины в условиях спецоперации проверить невозможно.

Десять дней назад Минобороны России озвучило официальные данные о потерях в российской армии.

Также Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией. С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру Израиля. По его словам, украинская и российская стороны наконец начали о чем-то договариваться.