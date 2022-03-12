Тонны дорогого сыра и хамона обнаруживают на таможне

На Украину массово везут деликатесы, замаскированные под гуманитарную помощь. Товары, в том числе дорогие сыры, хамон и прочее, предназначены для продажи в магазинах. Мнимую гумпомощь обнаруживают ежедневно на украинской таможне. Об этом заявил возглавляющий Львовскую областную военно-гражданскую администрацию Максим Козицкий.



Чиновник вознегодовал в своем телеграм-канале. Он упрекнул людей, которые стремятся заработать на сложившейся ситуации.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что за время с начала спецоперации страна потеряла часть золотовалютных резервов. Речь идет, по его словам, о сумме в два миллиарда долларов.

"Союзники" Украины тем временем всячески выражают свою поддержку. Временами довольно неуклюже. Так, американка Нэнси Пелоси поведала, что говорила с президентом "Кевенским" и выдала ободряющее "Слава Ухани!" Политик недалеко ушла от гаранта – напомним, на днях Джо Байден вместо "украинцы" сказал "иранцы". Видимо, президент США не видит особой разницы между странами и их жителями.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Глава РФ Владимир Путин объявил, что Москва намерена защитить подвергающихся издевательствам жителей ЛНДР. Кроме того, целью является демилитаризация соседнего государства.