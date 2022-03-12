Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
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- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
На Украину массово везут деликатесы, замаскированные под
гуманитарную помощь. Товары, в том числе дорогие сыры, хамон и прочее,
предназначены для продажи в магазинах. Мнимую гумпомощь обнаруживают ежедневно
на украинской таможне. Об этом заявил возглавляющий Львовскую областную
военно-гражданскую администрацию Максим Козицкий.
Чиновник вознегодовал в своем телеграм-канале. Он упрекнул людей, которые стремятся заработать на сложившейся ситуации.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что за время с начала спецоперации страна потеряла часть золотовалютных резервов. Речь идет, по его словам, о сумме в два миллиарда долларов.
"Союзники" Украины тем временем всячески выражают свою поддержку. Временами довольно неуклюже. Так, американка Нэнси Пелоси поведала, что говорила с президентом "Кевенским" и выдала ободряющее "Слава Ухани!" Политик недалеко ушла от гаранта – напомним, на днях Джо Байден вместо "украинцы" сказал "иранцы". Видимо, президент США не видит особой разницы между странами и их жителями.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Глава РФ Владимир Путин объявил, что Москва намерена защитить подвергающихся издевательствам жителей ЛНДР. Кроме того, целью является демилитаризация соседнего государства.
Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине
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