"Слава Ухани": Пелоси хотела поддержать Зеленского и опозорилась - видео

"Слава Ухани": Пелоси хотела поддержать Зеленского и опозорилась - видео
Владимир Зеленский. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы до сих пор не могут запомнить ни название страны, ни фамилию президента

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, похоже, начала выступать в стиле президента Джо Байдена, который регулярно подвергается насмешкам за оговорки. Политик хотела выразить поддержку Украине и оконфузилась.

В своем пламенном спиче Пелоси поведала, что накануне 50 минут беседовала с "президентом Кевенским", имея в виду главу Украины Владимира Зеленского. Добавив, что люди умирают, она воскликнула "Слава Ухани!" - подразумевалась Незалежная.

Это не первый конфуз американцев относительно Украины. Не так давно, рассуждая о кризисе в стране, Байден назвал жителей Незалежной иранцами.

Отрывок выступления Пелоси опубликовала в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева.

"…хотела поддержать Украину и президента Зеленского, но получилась какая-то ерунда", – с сарказмом прокомментировала она позор американки.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель – денацификация и демилитаризация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Киев и Москва провели уже несколько раундов переговоров. Самое важное по ситуации на Украине собираем онлайн.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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