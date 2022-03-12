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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси,
похоже, начала выступать в стиле президента Джо Байдена, который регулярно
подвергается насмешкам за оговорки. Политик хотела выразить поддержку Украине и
оконфузилась.
В своем пламенном спиче Пелоси поведала, что накануне 50 минут беседовала с "президентом Кевенским", имея в виду главу Украины Владимира Зеленского. Добавив, что люди умирают, она воскликнула "Слава Ухани!" - подразумевалась Незалежная.
Это не первый конфуз американцев относительно Украины. Не так давно, рассуждая о кризисе в стране, Байден назвал жителей Незалежной иранцами.
Отрывок выступления Пелоси опубликовала в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева.
"…хотела поддержать Украину и президента Зеленского, но получилась какая-то ерунда", – с сарказмом прокомментировала она позор американки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель – денацификация и демилитаризация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Киев и Москва провели уже несколько раундов переговоров. Самое важное по ситуации на Украине собираем онлайн.
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