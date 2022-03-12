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О потерях Незалежной отчитался советник президента
Владимира Зеленского Олег Устенко. По его словам, с начала спецоперации России
страна лишилась части золотовалютных резервов. Речь идет о двух миллиардов
долларов.
До начала военной спецоперации украинские резервы составляли порядка 29 с половиной миллиардов долларов. На сегодняшний день сумма сократилась до 27 с половиной миллиардов. Об этом со ссылкой на канал "Украина 24" пишет РИА Новости.
О решении начать спецоперацию с целью демилитаризации Украины и защиты жителей ЛДНР от издевательств Киева президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер позже признался, что это было тяжелым решением.
Кремль и Минобороны не раз заявляли, что у России нет цели оккупировать соседнюю страну, а удары ведутся лишь по военной инфраструктуре. Наши военные делают все возможное, чтобы никто из мирных жителей не пострадал в ходе спецоперации.
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